शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी को सेबी ने किया बैन, IPO ने कराया था बंपर मुनाफा

संक्षेप:

Droneacharya share price: बीते शुक्रवार को ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड के शेयर की कीमत में मामूली तेजी आई और बीएसई पर भाव 56.72 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। बता दें कि इस कंपनी की लिस्टिंग साल 2022 में हुई थी।

Sat, 29 Nov 2025 01:42 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Droneacharya share price: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से प्राप्त फंड के दुरुपयोग और झूठे कॉरपोरेट घोषणाओं के लिए कंपनी, इसके प्रमोटर और अन्य संबंधित पक्षों को सिक्योरिटी मार्केट में दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया और कुल 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी ने ड्रोनआचार्य एरियल के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक प्रतीक श्रीवास्तव तथा प्रवर्तक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) निकिता श्रीवास्तव पर प्रत्येक को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, सेबी ने डीएआईएल, इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स एलएलपी और संदीप घाटे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि माइक्रो इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

क्या कहा सेबी ने?

सेबी ने कहा कि बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक कॉरपोरेट घोषणाएं कीं, जिससे ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड के शेयरों में रुचि बढ़ी और शेयरों की मांग प्रभावित हुई। इसके अलावा, उन्होंने शेयर की गिरती कीमत को बनाए रखने का प्रयास किया ताकि पूर्व-आईपीओ निवेशक बेहतर कीमत पर बाहर निकल सकें। नियामक ने देखा कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने राजस्व और मुनाफे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और शेयरों की कीमत को कृत्रिम रूप से बनाए रखा, जिससे पूर्व-आईपीओ निवेशक अपेक्षित कीमत पर बाहर निकल सके, जो सामान्य परिस्थितियों में मुश्किल था।

शेयर की कीमत

बीते शुक्रवार को ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड के शेयर की कीमत में मामूली तेजी आई और बीएसई पर भाव 56.72 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 56.99 रुपये से 55.50 रुपये के बीच रहा। अक्टूबर 2025 में शेयर 51.98 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। दिसंबर 2024 में शेयर 131 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बता दें कि इस कंपनी का IPO दिसंबर 2022 में 54 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर लॉन्च हुआ था। लिस्टिंग 23 दिसंबर 2022 को हुई, जहां शेयर 52-54 रुपये के प्राइस बैंड के मुकाबले 102 रुपये पर खुले थे, यानी करीब 90 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
