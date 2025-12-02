बुरे हाल में ड्रोन कंपनी के शेयर, लगातार दूसरे दिन धड़ाम, 2 दिन में 35% से ज्यादा टूटे

संक्षेप: ड्रोन कंपनी द्रोणाचार्य एरियल के शेयर लगातार दूसरे दिन धड़ाम हो गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 20% लुढ़ककर 36.31 रुपये पर जा पहुंचे हैं। द्रोणाचार्य एरियल के शेयर सोमवार को भी 20 पर्सेंट टूट गए थे।

ड्रोन कंपनी द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयरों के बुरे हाल हैं। द्रोणाचार्य एरियल के शेयर लगातार दूसरे दिन धड़ाम हो गए हैं। ड्रोन कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 20 पर्सेंट टूटकर 36.31 रुपये पर जा पहुंचे हैं। द्रोणाचार्य एरियल के शेयर सोमवार को भी 20 पर्सेंट लुढ़क गए थे। 2 दिन में कंपनी के शेयरों में 35 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट बाजार नियामक संस्था सेबी के एक बड़े एक्शन के बाद आई है।

सेबी ने लगाया है 2 साल का बैन

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस, कंपनी के प्रमोटर्स और अन्य को 2 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने कुल 75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने इन्हें आईपीओ से जुटाए गए फंड के दुरुपयोग, फाइनेंशियल डीटेल्स को गलत तरीके से पेश करने और कंपनी के फंड्स डायवर्ट करने का दोषी पाया है। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और सीएफओ निकिता श्रीवास्तव दोनों पर 20-20 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। निकिता श्रीवास्तव कंपनी के प्रमोटर भी हैं। इसके अलावा, बाजार नियामक संस्था ने द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस पर भी 10 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।