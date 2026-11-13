₹900 तक जाएगा ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर? 2 दिग्गज ब्रोकरेज बुलिश
मुख्य बातें
- ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (ideaForge Technology) के शेयर शुक्रवार को बिकवाली मोड में थे
- वेंचुरा और चॉइस ब्रोकिंग को उम्मीद है कि शेयर के भाव में उछाल आएगा
ideaForge share price: ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (ideaForge Technology) के शेयर शुक्रवार को बिकवाली मोड में थे। इस माहौल के बीच शेयर को लेकर कुछ ब्रोकरेज पॉजिटिव हैं। चॉइस ब्रोकिंग और वेंचुरा ने तो शेयर को खरीदने की सलाह भी दी है।
रिकवरी मोड में है शेयर
अगर लॉन्ग टर्म के परफॉर्मेंस को देखें तो शेयर रिकवरी मोड में है। पिछले एक साल में 50% से ज्यादा की बढ़त आई है। वहीं, एक महीने में आइडियाफोर्ज के शेयरों में 6%, तीन महीनों में 9% और छह महीनों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि जून 2026 में यह शेयर 997 रुपये के 52-हफ्तों के उच्चतम स्तर पर था जबकि मार्च 2026 में यह 367.95 रुपये के 52-हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया था।
कंपनी के तिमाही नतीजे
सितंबर तिमाही के दौरान आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का मुनाफा 6.5 करोड़ रुपये का दर्ज किया है जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 19.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में परिचालन से प्राप्त राजस्व सालाना आधार पर 124% बढ़कर 91 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 40.8 करोड़ रुपये था। कंपनी की एबिटा 23 करोड़ रुपये रही जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को परिचालन स्तर पर घाटा हुआ था।
क्या आपको आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर खरीदने चाहिए?
चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट दीपेश सरावगी के मुताबिक आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर में धीरे-धीरे बॉटम बनने के शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरावगी के मुताबिक, अगर शेयर डेली क्लोजिंग के आधार पर 730-735 रुपये के रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो इसमें तेजी की पुष्टि हो सकती है।
इसके बाद शेयर 780-800 रुपये के स्तर तक जा सकता है। वेंचुरा के टेक्निकल हेड भारत के. गाला ने आइडियाफोर्ज के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने 900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। गाला ने शेयर के लिए 692-676 रुपये, 665 रुपये और 653-635 रुपये के सपोर्ट लेवल बताए हैं। वहीं, निवेशकों को 617 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।
हालांकि, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) जिगर एस पटेल ने निवेशकों को फिलहाल नई खरीदारी से बचने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, शेयर के लिए 675 रुपये पर सपोर्ट और 728 रुपये पर रेजिस्टेंस है। पटेल के मुताबिक शेयर जब तक यह 728 रुपये के ऊपर मजबूती से नहीं निकलता और वहां टिकता नहीं है, तब तक इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें