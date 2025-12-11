मालिक और कंपनी 2 साल के लिए मार्केट से बैन, फिर भी 7 दिन में 61% चढ़ गया ड्रोन स्टॉक

संक्षेप: ड्रोन कंपनी द्रोणाचार्य एरियल के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर 7 ट्रेडिंग सेशन में 61 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। द्रोणाचार्य एरियल को पिछले दिनों उस समय बड़ा झटका लगा, जब सेबी ने प्रमोटर्स और कंपनी को 2 साल के लिए बैन कर दिया।

ड्रोन कंपनी द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयरों में तेजी का तूफान देखने को मिल रहा है। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयर पिछले कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। ड्रोन कंपनी के शेयर गुरुवार को 5 पर्सेंट उछलकर 53.62 रुपये पर बंद हुए हैं। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयर कुछ दिन से दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में 61 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस को पिछले दिनों उस समय बड़ा झटका लगा, जब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्रमोटर्स और कंपनी को 2 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

7 ट्रेडिंग सेशन में 61% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयर 3 दिसंबर 2025 को BSE में 32.68 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गए थे। ड्रोन कंपनी के शेयर 11 दिसंबर को 53.62 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस के शेयर 37 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 131 रुपये है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 128 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

मालिक और कंपनी पर दो साल का बैन

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पिछले दिनों SME कंपनी द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस, इसके प्रमोटर्स प्रतीक श्रीवास्तव और निकिता श्रीवास्तव को 2 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने इन्हें IPO से मिली रकम के दुरुपयोग, वित्तीय ब्योरों को गलत तरीके से पेश करने और कंपनी के फंड्स डायवर्ट करने का दोषी पाया है। इसके अलावा, सेबी ने कॉरपोरेट एडवायजरी फर्म इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवायजर्स, इसके पार्टनर संदीप घाटे और माइक्रो इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर भी पाबंदी लगा दी है। सेबी ने कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर 50 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।