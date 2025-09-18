ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर पर एक्सपर्ट फिदा, ताबड़तोड़ खरीद रहे निवेशक

ड्रोन बनाने वाली डिफेंस कंपनी-जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में एक बार फिर 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। बता दें कि पिछले साल शेयर ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था।

Zen Technologies share price: ड्रोन मेकर डिफेंस कंपनी- जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में एक बार फिर 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा। कारोबार के अंत में शेयर की कीमत 1620.90 रुपये पर पहुंच गई। बता दें कि पिछले साल शेयर ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया था। बीएसई पर यह भाव 2628 रुपये था। इसके बाद शेयर में करीब 35 पर्सेंट की गिरावट आई।

क्या है शेयर का टारगेट प्राइस? बिजनेस टुडे की एक खबर में घरेलू ब्रोकरेज आनंद राठी के जिगर एस पटेल कहते हैं- जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर का सपोर्ट 1450 रुपये और प्रतिरोध 1550 रुपये पर होगा। शार्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग रेंज 1450 रुपये और 1600 रुपये के बीच रहेगा। सेबी रजिस्टर्ड स्वतंत्र विश्लेषक ए आर रामचंद्रन कहते हैं- जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमत डेली चार्ट पर 1440 रुपये के मजबूत समर्थन के साथ तेजी की ओर बढ़ रही है। यह शेयर निकट भविष्य में 1800 रुपये पर जा सकता है।

बोनान्जा पोर्टफोलियो के कुणाल कांबले ने कहा-जेन टेक्नोलॉजीज अपने सपोर्ट जोन के पास दैनिक समय-सीमा पर डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है। कांबले ने आगे कहा कि शेयर के लिए स्टॉप लॉस 1500 रुपये पर तय किया जा सकता है। शेयर को 1700 रुपये से 1800 रुपये के लक्ष्य मूल्य पर खरीदने की सलाह दी जाती है।