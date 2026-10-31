करीब 51% उछला ड्रोन बनाने वाली कंपनी का मुनाफा, अब शेयर में होगी हलचल?
मुख्य बातें
- जेन टेक्नोलॉजीज ने अपने नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल करीब 51% की वृद्धि दर्ज की है
- शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते शुक्रवार को 2.11% टूटकर 1587 रुपये पर बंद हुआ था
वैसे तो बीते शुक्रवार को ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर दबाव में थे लेकिन सोमवार को इसमें बड़ी हलचल हो सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेन टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी के मुनाफे में बड़ा उछाल आया है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने अपने नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल करीब 51% की वृद्धि दर्ज की है। सितंबर तिमाही के दौरान मुनाफा ₹90 करोड़ हो गया है। पिछले साल की इसी तिमाही में यह मुनाफा ₹59.4 करोड़ था। कंपनी का राजस्व भी लगभग दोगुना हो गया है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के ₹173.6 करोड़ से बढ़कर राजस्व ₹345.1 करोड़ हो गया है।
एबिटा की बात करें तो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹65 करोड़ से बढ़कर ₹132 करोड़ हो गई है। वहीं, एबिटा मार्जिन 37.3% से सुधरकर 38.2% हो गया है। 30 सितंबर 2026 तक समूह के पास मौजूद ऑर्डर का मूल्य ₹1,375.70 करोड़ था।
शेयर का परफॉर्मेंस
जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते शुक्रवार को 2.11% टूटकर 1587 रुपये पर बंद हुआ था। अगस्त 2026 में शेयर 2,041.90 रुपये तक गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इसके बाद शेयर में गिरावट का दौर शुरू हुआ और अब करीब 500 रुपये तक सस्ता हो चुका है। शेयर ने जनवरी 2026 में 1,224 रुपये के लो को टच किया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
कंपनी के लेटेस्ट कारोबारी अपडेट
हाल ही में कंपनी ने अपने कारोबार के विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेंगलुरु स्थित रक्षा तकनीक कंपनी Cogknit Semantics प्राइवेट लिमिटेड में 135.15 करोड़ रुपये निवेश करने की मंजूरी दी है। इस निवेश के जरिए जेन टेक की Cogknit में 51.98 फीसदी हिस्सेदारी होगी।
यह हिस्सेदारी पूरी तरह डाइल्यूटेड आधार पर होगी। सौदा पूरा होने के बाद Cogknit, Zen Technologies की सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। जेन टेक का यह निवेश Cogknit के नए फंडिंग राउंड में शेयर सब्सक्रिप्शन और मौजूदा शेयरों की खरीद के जरिए किया जाएगा। निवेशक आशीष कचोलिया और उनके सहयोगी भी Cogknit के प्राइमरी फंडिंग राउंड में निवेश करेंगे।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 48.51 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 50.96 फीसदी की है। पब्लिक शेयरहोल्डर में मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने 58,26,316 शेयर या 6.45 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें