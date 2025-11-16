ड्रोन बनाने वाली कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिला दो ऑर्डर, कीमत ₹102 करोड़, शेयर पर रखिए नजर

संक्षेप: ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Ideaforge Technology Ltd) को बड़े वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को ये दोनों बड़े ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से मिले हैं। इस जानकारी के सामने आने के बाद अब ड्रोन बनाने वाली इस कंपनी के शेयर सोमवार को शेयर बाजार में फोकस में रहेंगे।

ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड (Ideaforge Technology Ltd) को बड़े वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी को ये दोनों बड़े ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से मिले हैं। इस जानकारी के सामने आने के बाद अब ड्रोन बनाने वाली इस कंपनी के शेयर सोमवार को शेयर बाजार में फोकस में रहेंगे।

102 करोड़ रुपये का मिला है काम एक्सचेंज को दी जानकारी में आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने एक्सचेंज को बताया है कि दो अलग-अलग ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। कंपनी को एक ऑर्डर 75 करोड़ रुपये का मिला है।

1- एक ऑर्डर 75 करोड़ रुपये का है। कंपनी को इस ऑर्डर के तहत AFDS/टैक्टिकल क्लास UAVs एक्सेससरिज के साथ देने हैं। इस ऑर्डर की वैल्यू 75 करोड़ रुपये की है। कंपनी को 12 महीने में ऑर्डर पूरा करना है।

2- दूसरे वर्क ऑर्डर की वैल्यू 32 करोड़ रुपये की है। इस वर्क ऑर्डर के तहत हाइब्रिड UAVs एक्सेसरिज के सप्लाई करना है। यह ऑर्डर भी कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला है। कंपनी को इस दूसरे वर्क ऑर्डर की वैल्यू 32 करोड़ रुपये की है।

कंपनी के नेट प्रॉफिट में 41% की उछाल एक्सचेंज को दी जानकारी में आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बताया है कि उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 41.30 प्रतिशत बढ़ा है। सितंबर तिमाही में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर 19.50 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.80 करोड़ रुपये रहा था।

जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 40.80 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

शेयर बाजार में जूझ रही है कंपनी इस स्टॉक पर दांव लगाने वाले निवेशकों को अभी पॉजिटिव रिटर्न का इंतजार है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2 साल में ड्रोन बनाने वाली कंपनी का शेयर 42 प्रतिशत लुढ़का है।