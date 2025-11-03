Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Drone company Zen Technologies Share Price jumped nearly 7 percent after getting work from defence ministry
रक्षा मंत्रालय से ₹289 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद करीब 7% उछला ड्रोन कंपनी का शेयर, आपका है निवेश?

रक्षा मंत्रालय से ₹289 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद करीब 7% उछला ड्रोन कंपनी का शेयर, आपका है निवेश?

संक्षेप: Zen Technologies Share Price: ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला दो वर्क ऑर्डर है। कंपनी को एंटी ड्रोन सिस्टम्स का काम मंत्रालय ने दिया है। इन दोनों वर्क ऑर्डर की वैल्यू 289 करोड़ रुपये की है।

Mon, 3 Nov 2025 11:36 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Zen Technologies Share Price: ड्रोन बनाने वाली डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में आज करीब 7 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल ऐसे समय में देखने को मिला है जब कंपनी बाजार में सुस्ती छाई हुई है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह डिफेंस मिनिस्ट्री से मिला दो वर्क ऑर्डर है। कंपनी को एंटी ड्रोन सिस्टम्स का काम मंत्रालय ने दिया है। इन दोनों वर्क ऑर्डर की वैल्यू 289 करोड़ रुपये की है।

आज बीएसई में कंपनी के शेयर 1420.45 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6.7 प्रतिशत की तेजी के बाद 1147.30 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी?

पिछले महीने जेन टेक्नोलॉजी ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि सितंबर तिमाही के दौरान उनका नेट प्रॉफिट 62 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 2.2 प्रतिशत कम है। एक साल पहले इसी तिमाही में जेन टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट 63.40 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) 28 प्रतिशत की गिरावट के बाद 173.50 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 242 करोड़ रुपये रहा था। जेन टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी बात यह है कि खर्च 167 करोड़ रुपये से घटकर 116.50 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

पहली छमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का रेवन्यू 30 प्रतिशत की सालाना गिरावट के बाद 332 करोड़ रुपये रहा है। नेट प्रॉफिट के मोर्चे भी कंपनी का झटका लगा है। एक साल पहले इसी छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 143 करोड़ रुपये रहा था। जोकि घटकर 115 करोड़ रुपये रह गया। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिच में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है।

शेयर बाजार में कैसा बीता पिछला एक साल

भले ही आज कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस साल अबतक कंपनी के शेयरों का भाव करीब 43 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 24.83 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

