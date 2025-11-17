ड्रोन कंपनी का शेयर रॉकेट सा उड़ा, इंडियन आर्मी से मिले हैं 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर

संक्षेप: ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर 11% से ज्यादा चढ़कर 519.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी इंडियन आर्मी से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के नए डिफेंस ऑर्डर मिलने के बाद आई है।

ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर सोमवार को BSE में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 519.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। ड्रोन कंपनी के शेयरों में यह तूफानी तेजी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के नए डिफेंस ऑर्डर मिलने के बाद आई है। पिछले 8 महीने में आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में 60 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 660.55 रुपये है। वहीं, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 301 रुपये है।

आर्मी से मिले ऑर्डर के डीटेल्स

ड्रोन कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने बताया है कि उसे इंडियन आर्मी से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के सप्लाई ऑर्डर मिले हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी को अपने नेक्स्ट जेनरेशन टैक्टिकल अनमैन्ड व्हीकल जोल्ट (Zolt) और ऑल-टेराइन वीटीओएल ड्रोन स्विच 2 (SWITCH) की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बताया है कि जोल्ट के सप्लाई की ऑर्डर वैल्यू करीब 75 करोड़ रुपये है। वहीं, स्विच 2 की ऑर्डर वैल्यू 30 करोड़ रुपये की है। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने बताया है कि उसे कई बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं।