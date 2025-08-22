कमजोर बाजार में रॉकेट बने ड्रोन कंपनी के शेयर, अब भी IPO प्राइस से नीचे है शेयर का दाम

ड्रोन कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 529.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने अपना मैपिंग ड्रोन अनवील किया है।

ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को कमजोर बाजार में भी रॉकेट बन गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 529.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने अपना मैपिंग ड्रोन अनवील किया है, जो कि ग्लेशियर मैपिंग, कॉम्प्लेक्स अर्बन लैंडस्केप सर्वे, घने जंगलों की स्टडी करने या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की मॉनिटरिंग में काम आता है। यह ड्रोन 50 मिनट से ज्यादा का फ्लाइट टाइम ऑफर करता है और इसका वजन 7 किलोग्राम से कम है।

4 महीने में 40% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (ideaForge Technology) के शेयर पिछले 4 महीने में 40 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर 22 अप्रैल 2025 को 368.95 रुपये पर थे। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर 22 अगस्त 2025 को 529.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 740 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 301 रुपये है।