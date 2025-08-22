Drone company ideaForge Technology Share jumped over 13 Percent still Below IPO Price कमजोर बाजार में रॉकेट बने ड्रोन कंपनी के शेयर, अब भी IPO प्राइस से नीचे है शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
कमजोर बाजार में रॉकेट बने ड्रोन कंपनी के शेयर, अब भी IPO प्राइस से नीचे है शेयर का दाम

ड्रोन कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 529.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने अपना मैपिंग ड्रोन अनवील किया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:21 PM
ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को कमजोर बाजार में भी रॉकेट बन गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 529.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी ने अपना मैपिंग ड्रोन अनवील किया है, जो कि ग्लेशियर मैपिंग, कॉम्प्लेक्स अर्बन लैंडस्केप सर्वे, घने जंगलों की स्टडी करने या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की मॉनिटरिंग में काम आता है। यह ड्रोन 50 मिनट से ज्यादा का फ्लाइट टाइम ऑफर करता है और इसका वजन 7 किलोग्राम से कम है।

4 महीने में 40% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी (ideaForge Technology) के शेयर पिछले 4 महीने में 40 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ड्रोन बनाने वाली कंपनी के शेयर 22 अप्रैल 2025 को 368.95 रुपये पर थे। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर 22 अगस्त 2025 को 529.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 740 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 301 रुपये है।

अब भी IPO प्राइस से नीचे हैं कंपनी के शेयर
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ 26 जून 2023 को खुला था और यह 30 जून तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 672 रुपये था। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर 7 जुलाई 2023 को बीएसई पर 1305.10 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर 1295.50 रुपये पर बंद हुए। इधर, पिछले दो साल में आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में 45 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। ड्रोन कंपनी के शेयरों में इस साल अब तक करीब 15 पर्सेंट की गिरावट आई है। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का आईपीओ टोटल 106.06 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 85.2 गुना सब्सक्राइब हुआ। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के आईपीओ में नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 80.58 गुना दांव लगा था।

