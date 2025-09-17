इस कंपनी ने अचानक से बंद किया अपना ये कारोबार, शेयर बेचने की होड़, ₹131 पर आया भाव
DreamFolks Services Share: एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर कंपनी ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज ने घरेलू एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस से तत्काल प्रभाव से बाहर निकलने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद बुधवार, 17 सितंबर को कंपनी के शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज 131.07 रुपये पर आ गए। कंपनी ने बताया कि ग्राहकों के लिए घरेलू लाउंज की सुविधा बंद कर दी गई है, हालांकि अन्य घरेलू सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय लाउंज बिजनेस पहले की तरह जारी रहेंगे।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने बताया कि अब उसके ग्राहकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि इस फैसले का असर कंपनी के कारोबार पर महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसकी अन्य घरेलू सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय लाउंज बिजनेस पहले की तरह जारी रहेंगे। कंपनी ने अपने बयान में कहा, 'हम दोहराना चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सक्रिय हैं और हम वैकल्पिक कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन पर चर्चा कर रहे हैं।'
क्या है डिटेल
ड्रीमफोल्क्स सर्विसेज के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कंपनी का घरेलू एयरपोर्ट लाउंज बिजनेस छोड़ने का फैसला ट्रैवल फूड सर्विसेज (TFS) द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। ड्रीमफोल्क्स बैंकों और नेटवर्क कंपनियों के लिए लाउंज एक्सेस उपलब्ध कराने वाले एग्रीगेटर्स में से एक के रूप में काम करता था। बता दें कि इससे पहले 29 अगस्त को एक और बड़ा झटका लगा था, जब जब अडानी डिजिटल, सेमोलिना किचन और एनकैल्म हॉस्पिटैलिटी ने अपनी कुछ सेवाएं बंद करने की घोषणा की थी।
हाल ही में एक इंटरव्यू में ड्रीमफोल्क्स की सीएमडी लिबराथा पीटर कल्लट ने बताया कि कंपनी के क्लाइंट्स पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मौजूदा अनुबंध छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण के ऑफर भी मिले हैं। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह आरोप लगाया कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स कंपनी के क्लाइंट्स पर दबाव डाल रहे हैं।
उनके बयान के अगले ही दिन, अडानी एयरपोर्ट्स के CEO ने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देने के लिए बीच में किसी एग्रीगेटर की जरूरत नहीं है, यह काम सीधे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा किया जा सकता है। बता दें कि कुछ महीनों पहले जब पहला टेंडर रद्द हुआ था, तब से अब तक कंपनी के शेयरों में 40% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।