ड्रीम11 की अब नए कारोबार में एंट्री की तैयारी, ऑनलाइन गेमिंग पर बैन के बाद फैसला

ड्रीम स्पोर्ट्स भारत में पैसा आधारित ऑनलाइन गेम की सुविधा देने वाली प्रमुख इकाई रही है। लेकिन सरकार के सभी प्रकार के पैसा आधारित ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगाने के बाद, इसे अपने पैसा आधारित गेम बंद करने पड़े हैं।

गेमिंग मंच ड्रीम11 की मूल कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक नए ऐप, ड्रीम मनी का परीक्षण कर रही है। यह काम ड्रीम सूट फाइनेंस ब्रांड के तहत किया जाएगा। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। ड्रीम स्पोर्ट्स भारत में पैसा आधारित ऑनलाइन गेम की सुविधा देने वाली प्रमुख इकाई रही है। लेकिन सरकार के सभी प्रकार के पैसा आधारित ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगाने के बाद, इसे अपने पैसा-आधारित गेम बंद करने पड़े हैं।

क्या है डिटेल इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, ‘‘ड्रीम मनी पिछले कुछ महीनों से पायलट परियोजना के तहत काम कर रही है। मंच को अभी पेश नहीं किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह ऐप प्रतिदिन 10 रुपये से शुरू होने वाली सोने की खरीदारी सेवा और 1,000 रुपये से शुरू होने वाली सावधि जमा सेवा प्रदान करेगा।