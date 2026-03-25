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Dream11 ला रही ये नया स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, AI जैसे कमाल फीचर्स से होगा लैस; ग्रो और जेरोधा से सीधी टक्कर

Mar 25, 2026 09:53 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ड्रीम11 अपनी नई स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम स्ट्रीट (Dream Street) लॉन्च करने जा रही है, जो AI आधारित निवेश टूल्स के जरिए यूजर्स को स्मार्ट इन्वेस्टिंग में मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म खासकर नए और छोटे शहरों के निवेशकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 

Dream11 ला रही ये नया स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, AI जैसे कमाल फीचर्स से होगा लैस; ग्रो और जेरोधा से सीधी टक्कर

फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम11 (Dream11) की पैरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स (Dream Sports) अब शेयर बाजार की दुनिया में बड़ा कदम रखने जा रही है। कंपनी जल्द ही ड्रीम स्ट्रीट (Dream Street) नाम से अपना स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है, जो खास तौर पर नए और छोटे शहरों के निवेशकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इस प्लेटफॉर्म की खासियत जानते हैं।

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ड्रीम स्ट्रीट में होंगे AI आधारित टूल्स

कंपनी के CEO हर्ष जैन (Harsh Jain) के मुताबिक, ड्रीम स्ट्रीट (Dream Street) में AI आधारित टूल्स होंगे, जो निवेशकों को पर्सनलाइज्ड सलाह और रिसर्च सपोर्ट देंगे, यानी अब आम निवेशकों को भी बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों जैसे गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) या मॉर्गन स्टैनली (Morgan Stanley) जैसी एक्सपर्ट गाइडेंस का अनुभव मिल सकेगा। यह प्लेटफॉर्म खासकर उन लोगों की मदद करेगा, जो शेयर बाजार में नुकसान उठाते हैं या निवेश करने से डरते हैं।

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ड्रीम स्ट्रीट का क्या मकसद?

ड्रीम स्ट्रीट (Dream Street) का मकसद सिर्फ ट्रेडिंग कराना नहीं, बल्कि निवेश को आसान और समझने योग्य बनाना है। AI की मदद से यह प्लेटफॉर्म यूजर्स के पोर्टफोलियो पर नजर रखेगा और समय-समय पर सुझाव भी देगा। कंपनी का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ रहे रिटेल निवेशकों के बीच यह प्लेटफॉर्म एक नया ट्रेंड सेट कर सकता है।

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25 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस

हालांकि, कंपनी ऐसे समय में इस सेक्टर में एंट्री कर रही है जब पहले से ही ग्रो (Groww), जेरोधा (Zerodha) और एंजल वन (Angel One) जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके बावजूद ड्रीम स्पोर्ट्स (Dream Sports) अपने 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स बेस का फायदा उठाकर इस मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेगा।

फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में कंपनी

ड्रीम स्ट्रीट (Dream Street) के जरिए ड्रीम स्पोर्ट्स (Dream Sports) अब गेमिंग से आगे बढ़कर फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नया प्लेटफॉर्म निवेश की दुनिया में भी उतनी ही सफलता हासिल कर पाता है, जितनी ड्रीम11 (Dream11) ने गेमिंग में हासिल की है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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