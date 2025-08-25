हम अपने लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगे... संकट के बावजूद ड्रीम11 की दरियादिली

ड्रीम11 का कहना है कि वह मौजूदा हालात में भी अपने कारोबार को जारी रखेगी और नए कानून के मुताबिक अपनी रणनीति बनाएगी। कंपनी का मकसद है कि कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों का भरोसा बरकरार रखा जाए।

Dream11: ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के सह-संस्थापक और सीईओ हर्ष जैन ने साफ किया है कि कंपनी सरकार के बनाए नए कानून को चुनौती नहीं देगी। उनका कहना है कि कंपनी कानून का सम्मान करती है और उसी के तहत आगे काम करेगी। हर्ष जैन ने यह भी भरोसा दिलाया कि नए नियमों का असर कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों की नौकरी से समझौता नहीं करेगी और किसी की छंटनी नहीं होगी।

कंपनी का फोकस आगे की योजना पर ड्रीम11 का कहना है कि वह मौजूदा हालात में भी अपने कारोबार को जारी रखेगी और नए कानून के मुताबिक अपनी रणनीति बनाएगी। कंपनी का मकसद है कि कर्मचारियों और ग्राहकों दोनों का भरोसा बरकरार रखा जाए।

नए कारोबार में एंट्री की तैयारी बता दें कि गेमिंग मंच ड्रीम11 की पैरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक नए ऐप, ड्रीम मनी का परीक्षण कर रही है। यह काम ड्रीम सूट फाइनेंस ब्रांड के तहत किया जाएगा। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। ड्रीम स्पोर्ट्स भारत में पैसा आधारित ऑनलाइन गेम की सुविधा देने वाली प्रमुख इकाई रही है। लेकिन सरकार के सभी प्रकार के पैसा आधारित ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगाने के बाद, इसे अपने पैसा-आधारित गेम बंद करने पड़े हैं। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, ‘‘ड्रीम मनी पिछले कुछ महीनों से पायलट परियोजना के तहत काम कर रही है। मंच को अभी पेश नहीं किया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह ऐप प्रतिदिन 10 रुपये से शुरू होने वाली सोने की खरीदारी सेवा और 1,000 रुपये से शुरू होने वाली सावधि जमा सेवा प्रदान करेगा।