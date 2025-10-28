Hindustan Hindi News
Dream11 अगली पारी को तैयार, अब इस बिजनेस में आजमाएगा हाथ, लाइसेंस के लिए किया अप्लाई

Dream11 अगली पारी को तैयार, अब इस बिजनेस में आजमाएगा हाथ, लाइसेंस के लिए किया अप्लाई

संक्षेप: फैंटेसी गेमिंग का किंग रहे ड्रीम 11 ने देश के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में उतरने के लिए आवेदन किया है। ड्रीम 11 नए वेंचर के लिए अपने 260 मिलियन यूजर्स के बड़े बेस का फायदा उठाना चाहता है।

Tue, 28 Oct 2025 08:58 PMVishnu Soni मिंट
ड्रीम 11 ग्रुप अगली पारी शुरू करने की तैयारी में है। एक समय फैंटेसी गेमिंग का किंग रहे ड्रीम 11 ने देश के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में उतरने के लिए आवेदन किया है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगे हालिया बैन से ड्रीम 11 के कोर बिजनेस की कमर टूट गई है। टेनसेंट, टीपीजी और टाइगर ग्लोबल के सपोर्ट वाला ड्रीम 11 नए वेंचर के लिए अपने 260 मिलियन यूजर्स के बड़े बेस का फायदा उठाना चाहता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने यह बताया है। ड्रीम 11, तेजी से बढ़ती ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक हिस्सा चाहती है।

ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन से ड्रीम11 को झटका
इस साल सितंबर में ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगे बैन से ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट्स के कोर बिजनेस को बड़ा झटका लगा और इसे फ्री-टू-प्ले, ऐड-सपोर्टेड मॉडल अपनाना पड़ा। एक व्यक्ति ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘कंपनी उस कैप्टिव यूजर बेस का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जो इसके पास दो महीने पहले रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग के समय था। ऑनलाइन इक्विटी ब्रोकिंग एक ऐसा सेगमेंट है, जिसे स्वाभाविक निकटता के रूप में देखा जा सकता है।’

ये भी पढ़ें:पेनी स्टॉक बना रॉकेट, 30% से ज्यादा उछला, 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल अपना सकता Dream11
फिलहाल, यह पता नहीं लग सका है कि ड्रीम 11 की स्टॉक ब्रोकिंग इकाई Groww या जेरोधा की तरह डिस्काउंट ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर करेगी या फिर फुल सर्विसेज। हालांकि, एक ब्रोकर ने बताया कि यह डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल होगा। टेनसेंट, स्टेडव्यू कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, टीपीजी और अल्फा वेब ग्लोबल जैसे दिग्गज इनवेस्टर्स के सपोर्ट वाले Dream11 का वैल्यूएशन पिछली बार 8 बिलियन डॉलर आंका गया था। ड्रीम 11 (Dream11) ने साल 2008 से कई राउंड्स में 1.5 अरब डॉलर का फंड जुटाया है। वित्त वर्ष 2023 में ड्रीम 11 का रेवेन्यू करीब 6384 रुपये और प्रॉफिट 188 करोड़ रुपये था।

