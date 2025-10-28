Dream11 अगली पारी को तैयार, अब इस बिजनेस में आजमाएगा हाथ, लाइसेंस के लिए किया अप्लाई

संक्षेप: फैंटेसी गेमिंग का किंग रहे ड्रीम 11 ने देश के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में उतरने के लिए आवेदन किया है। ड्रीम 11 नए वेंचर के लिए अपने 260 मिलियन यूजर्स के बड़े बेस का फायदा उठाना चाहता है।

ड्रीम 11 ग्रुप अगली पारी शुरू करने की तैयारी में है। एक समय फैंटेसी गेमिंग का किंग रहे ड्रीम 11 ने देश के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में उतरने के लिए आवेदन किया है। ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगे हालिया बैन से ड्रीम 11 के कोर बिजनेस की कमर टूट गई है। टेनसेंट, टीपीजी और टाइगर ग्लोबल के सपोर्ट वाला ड्रीम 11 नए वेंचर के लिए अपने 260 मिलियन यूजर्स के बड़े बेस का फायदा उठाना चाहता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने यह बताया है। ड्रीम 11, तेजी से बढ़ती ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक हिस्सा चाहती है।

ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन से ड्रीम11 को झटका

इस साल सितंबर में ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगे बैन से ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट्स के कोर बिजनेस को बड़ा झटका लगा और इसे फ्री-टू-प्ले, ऐड-सपोर्टेड मॉडल अपनाना पड़ा। एक व्यक्ति ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, ‘कंपनी उस कैप्टिव यूजर बेस का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जो इसके पास दो महीने पहले रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग के समय था। ऑनलाइन इक्विटी ब्रोकिंग एक ऐसा सेगमेंट है, जिसे स्वाभाविक निकटता के रूप में देखा जा सकता है।’