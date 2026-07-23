9% तक टूट गए इस फार्मा कंपनी के शेयर! Q1 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट

दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (Dr Reddy's Laboratories) के जून तिमाही (Q1 FY27) के नतीजे निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयर गुरुवार को करीब 9% तक टूटकर 1,080 रुपये के आसपास पहुंच गए। कंपनी का शुद्ध मुनाफा (Net Profit) सालाना आधार पर 69% घटकर 443 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 1,400 करोड़ रुपये से अधिक था। वहीं, ऑपरेशन से होने वाली आय (Revenue) भी 6% घटकर 8,071 करोड़ रुपये रह गई। नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के भविष्य को लेकर सतर्क रुख अपनाया है और अपने टारगेट प्राइस में कटौती कर दी है।

कंपनी ने बताया कि इस तिमाही के प्रदर्शन पर Semaglutide API से जुड़ी समस्याओं का बड़ा असर पड़ा। इस कारण कंपनी को करीब 240 करोड़ रुपये का झटका लगा, जिसमें इन्वेंट्री प्रोविजन (Inventory Provision) और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से सॉल्वेंट और माल ढुलाई (Freight) की लागत बढ़ गई, जिससे EBITDA मार्जिन पर अतिरिक्त दबाव आया। कंपनी का Reported RoCE घटकर 5.3% रहा, हालांकि Semaglutide से जुड़े प्रभाव को हटाने पर यह 8% बताया गया। अच्छी बात यह रही कि कंपनी के पास अब भी 3,058 करोड़ रुपये का नेट कैश सरप्लस मौजूद है।

शेयर पर ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने भी अपने अनुमान घटा दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) ने शेयर पर ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,121 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि FY27 में कंपनी की कमाई दबाव में रह सकती है। हालांकि, FY28 से सुधार की उम्मीद है। इसके लिए उसने FY27 और FY28 के अनुमानित मुनाफे में क्रमशः 2% और 3% की कटौती की है।

Systematix ने भी शेयर पर दी ‘Hold’ रेटिंग

वहीं, Systematix ने भी शेयर पर ‘Hold’ रेटिंग बनाए रखी है और 1,183 रुपये का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी की उत्तर अमेरिका (North America) से होने वाली आय उम्मीद से काफी कम रही, क्योंकि इस तिमाही में Generic Semaglutide की कोई सप्लाई नहीं हुई। इसके चलते EBITDA और ऑपरेटिंग मार्जिन भी अनुमान से कमजोर रहे।

रेटिंग 'Buy' से घटाकर ‘Reduce’ की

सबसे बड़ा झटका Dolat Capital की ओर से आया। ब्रोकरेज ने शेयर की रेटिंग 'Buy' से घटाकर ‘Reduce’ कर दी और टारगेट प्राइस 1,246 रुपये तय किया। Dolat ने FY27 और FY28 के अनुमानित EPS में 25.7% और 18% की बड़ी कटौती की है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी ने Semaglutide की बिक्री का अनुमान भी पहले के मुकाबले काफी घटा दिया है, जिससे आने वाली तिमाहियों में कमाई पर असर पड़ सकता है।





शेयर परफॉर्मेंस

डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज (Dr Reddy's Laboratories) के शेयर गुरुवार को करीब 2.08% टूट गए। इस गिरावट के साथ यह शेयर 1,158.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।