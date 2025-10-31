Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Dr Lal Pathlabs Ltd ready to announce bonus share today stock in focus
₹126 का डिविडेंड, आज बोनस शेयर का ऐलान करेगी कंपनी, निवेशकों की स्टॉक पर टिकी निगाह

₹126 का डिविडेंड, आज बोनस शेयर का ऐलान करेगी कंपनी, निवेशकों की स्टॉक पर टिकी निगाह

संक्षेप: Bonus Share: अभी पिछले महीने निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड (Dr. Lal Pathlabs Ltd) की तरफ से बोनस शेयर का ऐलान हो सकता है। कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ इसकी घोषणा कर सकती है।

Fri, 31 Oct 2025 12:02 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: अभी पिछले महीने निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड (Dr. Lal Pathlabs Ltd) की तरफ से बोनस शेयर का ऐलान हो सकता है। कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ इसकी घोषणा कर सकती है। अगर डॉ लाल पैथ की तरफ से बोनस शेयर का होता है तो पहली बार होगा जब कंपनी निवेशकों को बोनस शेयर देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज आएंगे तिमाही नतीजे

डॉ लाल पैथ की तरफ से आज 31 अक्टूबर, दिन शुक्रवार को तिमाही नतीजे घोषित किए जाएंगे। कंपनी की तरफ से सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान हो सकता है। इस आज निवेशकों की निगाह कंपनी के शेयरों पर टिकी हुई है।

ये भी पढ़ें:152% बढ़ा कंपनी का नेट प्रॉफिट, करीब 16% की दिखी तेजी, डिविडेंड का भी ऐलान

126 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

डॉ लाल पैथ लैब्स ने जुलाई 2016 से अबतक निवेशकों को एक शेयर पर 126 रुपये का डिविडेंड दिया है। बीते नवंबर से अबतक कंपनी ने एक शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब देखना होगा कि कंपनी इस बार कितना डिविडेंड देने का फैसला करती है। वहीं, अगर बोनस शेयर का ऐलान हुआ तो उसके रेशियो पर भी निवेशकों की निगाह रहेगी।

आज शेयरों में सुस्ती

घरेलू बाजार में बिकवाली का असर डॉ लाल पैथ के शेयरों में भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को सुस्ती छाई हुई है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव गिरावट के साथ 3072.35 रुपये पर खुला है। डॉ लाल पैथ का 52 वीक हाई 3542.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2295.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 25777.72 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:4% उछला रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी का शेयर, एक्सपर्ट्स बुलिश

बीते 6 महीने में डॉ लाल पैथ ने निवेशकों को 11.58 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स से अधिक है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल डॉ निवेशकों को करीब 1 प्रतिशत का घाटा हुआ है। 5 साल में भी डॉ लाल पैथ के शेयरों में महज 34.50 प्रतिशत की ही तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 112.34 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Dividend अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।