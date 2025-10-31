₹126 का डिविडेंड, आज बोनस शेयर का ऐलान करेगी कंपनी, निवेशकों की स्टॉक पर टिकी निगाह

संक्षेप: Bonus Share: अभी पिछले महीने निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड (Dr. Lal Pathlabs Ltd) की तरफ से बोनस शेयर का ऐलान हो सकता है। कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ इसकी घोषणा कर सकती है।

Bonus Share: अभी पिछले महीने निवेशकों को एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड (Dr. Lal Pathlabs Ltd) की तरफ से बोनस शेयर का ऐलान हो सकता है। कंपनी सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ इसकी घोषणा कर सकती है। अगर डॉ लाल पैथ की तरफ से बोनस शेयर का होता है तो पहली बार होगा जब कंपनी निवेशकों को बोनस शेयर देगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आज आएंगे तिमाही नतीजे डॉ लाल पैथ की तरफ से आज 31 अक्टूबर, दिन शुक्रवार को तिमाही नतीजे घोषित किए जाएंगे। कंपनी की तरफ से सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ-साथ अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान हो सकता है। इस आज निवेशकों की निगाह कंपनी के शेयरों पर टिकी हुई है।

126 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी डॉ लाल पैथ लैब्स ने जुलाई 2016 से अबतक निवेशकों को एक शेयर पर 126 रुपये का डिविडेंड दिया है। बीते नवंबर से अबतक कंपनी ने एक शेयर पर 24 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब देखना होगा कि कंपनी इस बार कितना डिविडेंड देने का फैसला करती है। वहीं, अगर बोनस शेयर का ऐलान हुआ तो उसके रेशियो पर भी निवेशकों की निगाह रहेगी।

आज शेयरों में सुस्ती घरेलू बाजार में बिकवाली का असर डॉ लाल पैथ के शेयरों में भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों में आज शुक्रवार को सुस्ती छाई हुई है। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव गिरावट के साथ 3072.35 रुपये पर खुला है। डॉ लाल पैथ का 52 वीक हाई 3542.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2295.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 25777.72 करोड़ रुपये का है।

बीते 6 महीने में डॉ लाल पैथ ने निवेशकों को 11.58 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स से अधिक है। वहीं, एक साल में कंपनी ने पोजीशनल डॉ निवेशकों को करीब 1 प्रतिशत का घाटा हुआ है। 5 साल में भी डॉ लाल पैथ के शेयरों में महज 34.50 प्रतिशत की ही तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 112.34 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।