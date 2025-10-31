Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Dr Lal PathLabs announced 7 rupee dividend and bonus share
1 पर 1 शेयर बोनस, हर शेयर पर मिलेगा ₹7 का डिविडेंड, इस कंपनी ने किया ऐलान

1 पर 1 शेयर बोनस, हर शेयर पर मिलेगा ₹7 का डिविडेंड, इस कंपनी ने किया ऐलान

Bonus Share: डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड (Dr Lal PathLabs) ने बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से शुक्रवार को बोनस शेयर के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। बता दें, इस डिविडेंड के लिए डॉ लाल पैथ लैब्स ने रिकॉर्ड घोषित कर दिया है।

Fri, 31 Oct 2025 04:43 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Bonus Share: डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड (Dr Lal PathLabs) ने बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से शुक्रवार को बोनस शेयर के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। बता दें, इस डिविडेंड के लिए डॉ लाल पैथ लैब्स ने रिकॉर्ड घोषित कर दिया है।

मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री

शुक्रवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में लाल पैथलैब्स ने बताया कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस शेयर के लिए कंपनी ने भी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

मिलेंगे हर शेयर पर डिविडेंड भी

डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 70 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जाएगा। यानी हर शेयर पर योग्य निवेशकों को 7 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। डॉ लाल पैथ लैब्स ने डिविडेंड के लिए 7 नवंबर की तारीख रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। बता दें, यह दूसरा अंतरिम डिविडेंड कंपनी इस वित्त वर्ष का देने जा रही है।

कंपनी ने जारी किए तिमाही नतीजे

डॉ लाल पैथलैब्स ने दी जानकारी में बताया है कि उनका रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) 731 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 11 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 660 करोड़ रुपये रहा था। नेट प्रॉफिट भी सालाना आधार पर बढ़ा है। सितंबर तिमाही में लाल पैथलैब्स का नेट प्रॉफिट 151 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2025 के दूसरे तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 129 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, डॉ लाल पैथलैब्स का EBITDA सितंबर तिमाही में 224.30 करोड़ रुपये रहा है।

शेयरों में आज दिखी तेजी

आज शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 1.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 3136.10 रुपये के लेवल पर था। पिछले 6 महीने में डॉ लाल पैथ लैब्स लिमिटेड के शेयरों में 13.36 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 0.80 प्रतिशत का ही रिटर्न देने में सफल रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
