पेंशनर्स की बढ़ी महंगाई राहत, अब हर महीने कितनी बढ़ेगी पेंशन? समझें गणित

मुख्य बातें

DR Hike: केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) को लेकर बड़ी खबर है। 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद DR की दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। सरकार के इस फैसले से करीब 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की बात कही गई है। इस बढ़ोतरी का लाभ नियमित पेंशन लेने वाले बुजुर्गों, फैमिली पेंशनर्स और OPS के तहत पेंशन का कुछ हिस्सा पहले ही निकलवा चुके यानी कम्यूटेशन करा चुके पेंशनर्स को भी मिल सकता है। आइए जानते हैं डिटेल में…

DR में 3% की बढ़ोतरी का क्या मतलब है? महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अर्थ मूल पेंशन पर मिलने वाली DR दर में 3 प्रतिशत अंकों का इजाफा है। पहले पेंशनर्स को बेसिक पेंशन का 60% DR मिलता था, जो अब 63% हो गया है। इससे हर महीने मिलने वाली कुल पेंशन में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 10,000 रुपये है, तो पहले उसे 6,000 रुपये DR मिलता था। नई दर के अनुसार अब यह रकम 6,300 रुपये होगी। यानी हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह, 20,000 रुपये की बेसिक पेंशन पर 600 रुपये, 30,000 रुपये पर 900 रुपये और 50,000 रुपये पर 1,500 रुपये प्रति महीने का अतिरिक्त लाभ होगा।

OPS और UPS पेंशनर्स को कितना फायदा? ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के पात्र पेंशनर्स को भी लागू नियमों के अनुसार महंगाई राहत का लाभ मिल सकता है। UPS में 25 साल की पात्र सेवा पूरी करने पर निर्धारित शर्तों के तहत अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। अगर किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 40,000 रुपये है, तो 60% DR के हिसाब से कुल रकम 64,000 रुपये बनती है। DR बढ़कर 63% होने पर कुल रकम 65,200 रुपये हो जाएगी। यानी हर महीने 1,200 रुपये ज्यादा मिलेंगे।

फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद एलिजिबल फैमिली के मेंबर को फैमिली पेंशन दी जाती है। DR की दर बढ़ने से एलिजिबल फैमिली पेंशनर्स को भी अतिरिक्त राशि मिल सकती है। उदाहरण के लिए, 15,000 रुपये की बेसिक फैमिली पेंशन पर पहले 9,000 रुपये DR मिलता था। अब यह बढ़कर 9,450 रुपये हो जाएगा। इस तरह हर महीने 450 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, 24,000 रुपये की बेसिक फैमिली पेंशन पर 720 रुपये और 30,000 रुपये पर 900 रुपये प्रति महीने का अतिरिक्त फायदा होगा।

कम्यूटेड पेंशन लेने वालों के लिए नियम कई कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में ले लेते हैं। इसे पेंशन कम्यूटेशन कहा जाता है। OPS के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम 40% पेंशन कम्यूट कराई जा सकती है। कम्यूटेशन के बाद मासिक पेंशन की राशि घट सकती है, लेकिन DR की गणना लागू नियमों के अनुसार बेसिक पेंशन के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन पर DR में 3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी से हर महीने 1,500 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।