मिड टर्म चुनाव में ट्रंप को शिकस्त, झूमा अमेरिकी शेयर बाजार का फ्यूचर इंडेक्स
मुख्य बातें
- डेमोक्रेटिक पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में जबरदस्त उछाल आया
- बता दें कि मिडटर्म चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को हार मिली है
अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारी शिकस्त मिली है। इस चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने हरा दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद बुधवार को वॉल स्ट्रीट खुलने से पहले अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में जबरदस्त उछाल आया। Dow Jones फ्यूचर्स 1,083 अंक यानी 2.1 फीसदी तक चढ़ गए। वहीं, S&P 500 फ्यूचर्स में 1.1 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, टेक्नोलॉजी शेयरों में कमजोरी के कारण Nasdaq-100 फ्यूचर्स की बढ़त सीमित रही।
क्या है तेजी की वजह?
दरअसल, चुनाव से पहले निवेशकों को आशंका थी कि नतीजों के बाद राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ सकती है लेकिन डेमोक्रेट्स की जीत और ट्रंप के नतीजों को स्वीकार करने के बयान से बाजार में राहत का माहौल बना। निवेशकों को उम्मीद है कि अब अमेरिकी सरकार की नीतियों पर दोनों राजनीतिक दलों के बीच संतुलन बनेगा। बता दें कि अमेरिकी चुनावों में डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है।
इसके अलावा टेक्सास में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीना हिनोजोसा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा गवर्नर ग्रेग एबॉट को हराया है। हिनोजोसा ने टेक्सास में नए डेटा सेंटर के निर्माण पर अस्थायी रोक लगाने का वादा किया है। टेक्सास अमेरिका के प्रमुख टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर हब में शामिल है। ऐसे में उनकी जीत को AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के लिए अहम माना जा रहा है। चुनावी नतीजों का असर टेक्नोलॉजी और AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी दिखाई दिया।
मजबूत गढ़ में रिपब्लिकन पार्टी की हार
रिपब्लिकन पार्टी को अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले टेक्सास, जॉर्जिया और आयोवा जैसे राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टेक्सास, मेन, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, कंसास और आयोवा में सीनेट की सीट पर भी पार्टी को झटका लगा।
रिपब्लिकन पार्टी की इस बड़ी हार की मुख्य वजह ट्रंप की नीतियों के प्रति लोगों में व्याप्त असंतोष को माना जा रहा है। खासकर ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर लोगों में नाराजगी थी, जिसके कारण जीवन-यापन की लागत और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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