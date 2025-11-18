रिफंड नहीं मिला तो मत हों परेशान, कुछ भूल गए हैं तो संशोधित रिटर्न दाखिल करें

संक्षेप: विभाग कुछ रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है, जो उच्च राशि के थे या जिन्हें प्रणाली ने लाल झंडी दिखा दी थी। करदाताओं से भी कहा गया है कि यदि वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित रिटर्न दाखिल करें।

Income tax Refund: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि कहा, कुछ गलत आयकर 'रिफंड' या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। इसलिए कम राशि के 'रिफंड' जारी किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शेष 'रिफंड' इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। उनसे आयकर 'रिफंड' जारी करने में देरी के बारे में सवाल किया गया था।

उन्होंने कहा कि विभाग कुछ 'रिफंड' दावों का विश्लेषण कर रहा है, जो उच्च राशि के थे या जिन्हें प्रणाली ने लाल झंडी दिखा दी थी। करदाताओं से भी कहा गया है कि यदि वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित 'रिटर्न' दाखिल करें।

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाताओं के 'लाउंज' के उद्घाटन के अवसर पर सीबीडीटी के चेयरमैन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में निर्धारित 25.20 लाख करोड़ रुपये के टैक्स कलेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लेने की सोमवार को उम्मीद जताई।

कलेक्शन के संबंध में अग्रवाल ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 6.99 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो एक उत्साहजनक रुझान है। उन्होंने कहा, '' हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। करदाताओं की प्रतिक्रिया भी अच्छी रही है।''