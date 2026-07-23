होम लोन लेते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना सालों तक बढ़ता रहेगा EMI का बोझ

अगर आप भी अपना घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और होम लोन लेने वाले हैं, तो सिर्फ कम ईएमआई को देखकर फैसला करना भारी पड़ सकता है। कई लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लाखों रुपये ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। जानिए किन 5 गलतियों से बचकर आप अपना होम लोन सस्ता और आसान बना सकते हैं।

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन यह जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ऐसे में होम लोन लेने से पहले सिर्फ इस बात पर ध्यान देना कि सबसे ज्यादा लोन मिल जाए या सबसे कम ईएमआई बन जाए, सही तरीका नहीं है। सही योजना बनाकर लिया गया होम लोन भविष्य में आर्थिक बोझ बनने से बचा सकता है। बेसिक होम लोन के सीईओ और को-फाउंडर अतुल मोंगा का कहना है कि पहली बार घर खरीदने वाले लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका असर कई सालों तक उनकी जेब पर पड़ता है।

1. बहुत लंबे पीरियड का लोन लेना लंबे पीरियडे का होम लोन लेने से हर महीने की ईएमआई तो कम हो जाती है, लेकिन पूरे लोन पर चुकाया जाने वाला ब्याज काफी बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा पीरियड चुनें, जिसमें ईएमआई भी संभाली जा सके और ब्याज भी ज्यादा न देना पड़े।

2. बहुत कम डाउन पेमेंट करना अगर आप कम डाउन पेमेंट करते हैं तो बैंक से ज्यादा रकम उधार लेनी पड़ती है। इससे लोन का अमाउंट बढ़ती है और कुल ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता है। कोशिश करें कि अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा डाउन पेमेंट करें।

3. छिपे हुए खर्चों को नजरअंदाज करना घर खरीदते समय सिर्फ लोन और ईएमआई ही खर्च नहीं होते। रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भी होते हैं। अगर पहले से इनका हिसाब नहीं लगाया तो बाद में बजट बिगड़ सकता है।

4. क्रेडिट स्कोर पर ध्यान न देना अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक ज्यादा ब्याज दर पर लोन दे सकता है। इससे ईएमआई और कुल पेमेंट दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर बेहतर रखने की कोशिश करें।

5. जितना मिल सकता है, उतना पूरा लोन ले लेना बैंक जितना अधिकतम लोन देने को तैयार हो, उतना लेना हमेशा समझदारी नहीं होती। इससे भविष्य में किसी इमरजेंसी या दूसरे जरूरी खर्च के लिए पैसे की कमी हो सकती है। हमेशा उतना ही लोन लें, जिसकी EMI आप आराम से चुका सकें।