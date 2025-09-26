Donald trump Imposes 100 percent tariff on Pharma products shares falls upto 5 percent डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद फार्मा कंपनियों में खलबली, 5% तक लुढ़के शेयर, भारी बिकवाली के आसार, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Donald trump Imposes 100 percent tariff on Pharma products shares falls upto 5 percent

डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद फार्मा कंपनियों में खलबली, 5% तक लुढ़के शेयर, भारी बिकवाली के आसार

शुक्रवार का दिन भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए बुरा साबित हो रहा है। अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने फार्मा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रूथ सोशल प्लेटफार्म पर दी है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:44 AM
share Share
Follow Us on
डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद फार्मा कंपनियों में खलबली, 5% तक लुढ़के शेयर, भारी बिकवाली के आसार

शुक्रवार का दिन भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए बुरा साबित हो रहा है। अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने फार्मा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रूथ सोशल प्लेटफार्म पर दी है। यह भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं। आईटी कंपनियों की तरह भारतीय फार्मा कंपनियों के कारोबार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। बता दें, फार्मा कंपनियों के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली है।

1- अरविंदो फार्मा (Aurobindo Pharma)

फार्मा कंपनी अरविंदो फार्मा के शेयर बीएसई में गिरावट के साथ 1070 रुपये के लेवल पर खुले। करीब 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह स्टॉक 1070 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर पहुंच गया। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अरविंदो फार्मा के सेल्स में 89 प्रतिशत हिस्सा एक्सपोर्ट का है। इस एक्सपोर्ट में से 49 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका का है।

ये भी पढ़ें:7 कंपनियों के IPO आज ओपन, प्राइमरी मार्केट रहेगा व्यस्त, चेक करें प्राइस बैंड

2- सिप्ला लिमिटेड

इस फार्मा कंपनी के शेयरों में भी 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। सिप्ला के शेयर बीएसई में 1488.15 रुपये के लेवल पर खुले थे। कुछ देर के बाद यह स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 1477.85 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर पहुंच गए। सिप्ला के कुल एक्सपोर्ट में 29 प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी एक्सपोर्ट का है।

3- डॉ रेड्डी लैब्स (Dr Reddy's Labs)

इस फार्मा स्टॉक का भी आज बुरा हाल है। कंपनी के शेयर 1248.10 रुपये के लेवल पर ओपन होने के बाद 1245.90 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक पहुंच गए थे। कंपनी के एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा 46 प्रतिशत है।

4- Lupin

यह स्टॉक बीएसई में 1923.30 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयर 2 प्रतिशत से अधिक टूटने के बाद 1916 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। इस कंपनी के एक्सपोर्ट में अमेरिकी बाजार की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत की है।

ये भी पढ़ें:6 महीने में किया पैसा डबल, डॉली खन्ना के पास 3.33% हिस्सा

5- सनफार्मा

दिग्गज कंपनी सनफार्मा का सबसे बुरा हाल है। यह स्टॉक आज शुक्रवार को 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गया। सुबह बीएसई में सनफार्मा केशेयर 1590.60 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद यह 1547.25 रुपये के 52 वीक लो लेवल पर आ गए। सनफार्मा के एक्सपोर्ट में अमेरिकी मार्केट का हिस्सा 33 प्रतिशत है।

6- Zydus Lifesciences

कंपनी के शेयरों में 3 प्रतिशत की गिरावट शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में ही देखने को मिल गई है। 990.55 रुपये के लेवल पर खुलने के बाद Zydus Lifesciences के शेयर 985.40 रुपये के लेवल तक आ गए थे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Donald Trump Trump tariffs Stock Crash अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।