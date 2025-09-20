डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर, इंफोसिस और विप्रो के ADR में 4% तक की गिरावट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एच1बी वीजा (H-1B visa) शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एच1बी वीजा (H-1B visa) शुल्क को सालाना 100,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। इस फैसले का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ सकता है। इंफोसिस लिमिटेड या विप्रो लिमिटेड के अन-लिस्टेड शेयर या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट (ADR) में 4 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। बता दें, इंफोसिस एडीआर के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत और विप्रो एडीआर के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

ट्रंप के इस फैसले का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में दिखेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए हफ्ता अच्छा रहा है। कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, बीएसई में इंफोसिस के शेयर शुक्रवार को 1540.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं, टीसीएस का शेयर 3169.85 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? अधिक कीमतों की वजह से एच-1बी प्रोग्राम को मौजूदा स्वरूप में समाप्त कर सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले भारतीय कामगार बहुत प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बता दें, उत्तरी अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बहुत जरूरी मार्केट है।

ट्रंप प्रशासन का क्या है तर्क? ट्रंप ने कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने इस मौके पर कहा कि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष 281,000 लोगों को प्रवेश मिलता है, तथा वे लोग औसतन प्रति वर्ष 66,000 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं, तथा सरकारी सहायता कार्यक्रमों में शामिल होने की उनकी संभावना पांच गुना अधिक होती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका के खजाने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा धनराशि जुटाई जाएगी।