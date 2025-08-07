ट्रंप का 50% टैरिफ लगाना खरीदारी का मौका लेकिन… शेयर बाजार पर एक्सपर्ट की राय
Donald Trump Tariffs Effect: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात के जवाब में भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे कुल शुल्क बढ़कर 50% हो जाएगा। ट्रंप के इस फैसले से कपड़ा, आभूषण और ऑटो सहायक इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स पर भारी असर पड़ने की उम्मीद है। लिस्टेड कंपनियों की आय पर सीधा प्रभाव सीमित रहने की संभावना है, हालांकि द्वितीयक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संभावित बातचीत के लिए 21 दिनों की ऑफ-रैंप अवधि बाकी है। ऐसा मार्केट एनालिस्ट एमके ग्लोबल का मानना है।
क्या है डिटेल
एमके ग्लोबल ने भारत के व्यापक आर्थिक आउटलुक पर भरोसा जताया है और वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में उपभोग-आधारित सुधार का अनुमान लगाया है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म व्यापक आर्थिक आउटलुक को लेकर आश्वस्त है और वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में उपभोग-आधारित सुधार की उम्मीद कर रही है। यह टैरिफ घोषणा के कारण होने वाली अल्पकालिक अस्थिरता को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है, और बाजार में 5% से अधिक की गिरावट आने पर खरीदारी के अवसरों पर विचार कर रही है। एमके ने यह भी संकेत दिया कि बैंकों और गैर-निष्पादित ऋणों से जूझ रहे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।
हस्तक्षेप की है उम्मीद
एमके को उम्मीद है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजकोषीय सहायता के साथ हस्तक्षेप करेगी, जिसमें बैंकों को गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीएल) में संभावित वृद्धि से बचाने के उपाय भी शामिल हैं। एनालिस्ट का कहना है कि मौजूदा टैरिफ संरचना अंतिम नहीं हो सकती है, एमके का कहना है कि यह टैरिफ का अंतिम रूप नहीं हो सकता है, और आने वाले दिनों में क्षेत्र- और शेयर-स्तरीय प्रभाव विकसित हो सकते हैं। अंततः, ब्रोकरेज का मानना है कि रुपये के अवमूल्यन और विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्वाह से जुड़ा कोई भी नकारात्मक चक्र अल्पकालिक होगा। गुरुवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के कारण भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। इस आदेश का शीर्षक है - 'यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के रूसी संघ के निरंतर प्रयासों के संबंध में कुछ आयातों और नए निवेशों पर प्रतिबंध'। यह टैरिफ इस आदेश की तिथि के 21 दिन बाद, पूर्वी डेलाइट समय (EDT) के अनुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए गोदाम में प्रवेश किए गए या वहां से निकाले गए सामानों पर लागू होगा।