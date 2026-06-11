एक डील और शेयर में धमाका! पेन ब्रांड रेनॉल्ड्स को खरीदते ही 8% तक उछला ये स्टॉक, निवेशकों की हुई चांदी

भारत की प्रमुख स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल बनाने वाली कंपनी DOMS इंडस्ट्रीज एक बार फिर निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को करीब 8% की शानदार तेजी देखने को मिली और शेयर का भाव बढ़कर लगभग ₹2,279 तक पहुंच गया। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी द्वारा रेनॉल्ड्स (Reynolds) ब्रांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एसेट्स और बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) खरीदने का फैसला है। निवेशकों को लग रहा है कि यह सौदा DOMS इंडस्ट्रीज को भारतीय स्टेशनरी बाजार में और अधिक मजबूत स्थिति दिला सकता है।

रेनॉल्ड्स से की डील

DOMS इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसने रेनॉल्ड्स (Reynolds Pens India) और उसकी मूल कंपनी नेवेल ब्रांड्स इंक. (Newell Brands Inc.) की अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ एक APA (Asset Purchase Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत DOMS, Reynolds ब्रांड से जुड़े कुछ एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कर्मचारियों, बौद्धिक संपदा अधिकारों और कुछ निर्धारित देनदारियों का अधिग्रहण करेगी। यह सौदा खासतौर पर पेन, मार्कर, हाईलाइटर और स्कूल सप्लाई जैसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री से जुड़ा हुआ है।

भारत में पेन की दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद नाम

रेनॉल्ड्स (Reynolds) भारत में पेन की दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद नाम रहा है। कई पीढ़ियों ने रेनॉल्ड्स (Reynolds) के पेन का इस्तेमाल किया है और आज भी यह ब्रांड मजबूत पहचान रखता है। ऐसे में DOMS द्वारा रेनॉल्ड्स (Reynolds) से जुड़े एसेट्स का अधिग्रहण कंपनी के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे DOMS को न केवल अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद मिलेगी, बल्कि उसे ऐसे ग्राहकों तक पहुंचने का मौका भी मिलेगा, जो सालों से रेनॉल्ड्स (Reynolds) ब्रांड पर भरोसा करते आए हैं।

इस सौदे में केवल एसेट्स का अधिग्रहण ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौते भी शामिल हैं। इनमें IP असाइनमेंट एग्रीमेंट और सप्लाई एग्रीमेंट भी शामिल हैं। सप्लाई एग्रीमेंट (Supply Agreement) के तहत रेनॉल्ड्स (Reynolds Pens India) भविष्य में DOMS को पेन टिप्स की आपूर्ति करती रहेगी। इससे उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहेगी और ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता में कोई कमी महसूस नहीं होगी।

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डील DOMS इंडस्ट्रीज के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। कंपनी पहले से ही भारत के स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बाजार में मजबूत उपस्थिति रखती है। अब रेनॉल्ड्स (Reynolds) जैसे स्थापित ब्रांड से जुड़ाव उसे प्रतिस्पर्धा में और आगे ले जा सकता है। इसके अलावा, स्कूल और ऑफिस स्टेशनरी सेगमेंट में कंपनी की पकड़ और मजबूत होने की संभावना है।

निवेशकों ने भी इस खबर का स्वागत किया, जिसका असर सीधे शेयर कीमत पर दिखाई दिया। बाजार को लग रहा है कि DOMS आने वाले सालों में अपने कारोबार का दायरा बढ़ाकर रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में अच्छी बढ़ोतरी कर सकती है। यही वजह है कि इस खबर के बाद शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

डॉम्स इंडस्ट्रीज़ (Doms Industries) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक 6.49% यानी ₹137.40 की बढ़त के साथ ₹2,256 पर बंद हुआ। कंपनी द्वारा Reynolds ब्रांड से जुड़े महत्वपूर्ण एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा के बाद निवेशकों ने शेयर में जोरदार खरीदारी की। दिन के कारोबार में शेयर ₹2,279 तक पहुंच गया, जो बाजार में इस डील को लेकर सकारात्मक धारणा को दर्शाता है।