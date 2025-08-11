₹2845 तक जाएगा भाव! Q1 रिजल्ट के बाद एक्सपर्ट ने दी BUY रेटिंग, आज 12% चढ़ा दाम

DOMS Industries : सोमवार को डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयरों में 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह पहली तिमाही के नतीजों को माना जा रहा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.8 प्रतिशत बढ़ा है।

DOMS Industries : सोमवार को डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयरों में 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह पहली तिमाही के नतीजों को माना जा रहा है। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.8 प्रतिशत बढ़ा है। डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयर सोमवार को बीएसई में 2368.95 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन दिन में यह स्टॉक 12.3 प्रतिशत की तेजी के साथ 2570 रुपये के इट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयर मौजूदा समय में 11 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर हैं।

59.1 करोड़ रुपये हुआ नेट प्रॉफिट डोम्स इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 59.10 करोड़ रुपये हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.8 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, मार्च तिमाही की तुलना में डोम्स इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 15.3 प्रतिशत बढ़ा है। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) 26.40 प्रतिशत के इजाफे के बाद 562.30 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, मार्च तिमाही की तुलना में 10.50 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, डोम्स इंडस्ट्रीज का EBITDA सालाना आधार पर 14.3 प्रतिशत बढ़ा है।

ब्रोकरेज ने दी BUY रेटिंग डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। जेएम फाइनेंशियल ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने 2845 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

बीते एक साल में डोम्स इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतो में 3.36 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 3111 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2094.75 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2094.75 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15027.76 करोड़ रुपये है।