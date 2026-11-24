गुरु नानक जयंती पर आज घरेलू शेयर मार्केट में छुट्टी, अमेरिका से जापान तक के बाजार में बंपर तेजी
मुख्य बातें
- Stock Market Closed Today: दलाल स्ट्रीट में आज छुट्टी है
- जबकि, जापान का निक्केई 225 3.65 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का इंडेक्स कोस्पी 7% से अधिक ऊपर है
- वॉल स्ट्रीट का नैस्डैक कंपोजिट 6.51 प्रतिशत उछलकर 24089 पर बंद हुआ
गुरु नानक जयंती के अवसर पर मंगलवार, 24 नवंबर को घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। दूसरी ओर अमेरिका से लेकर जापान तक के बाजार गुलजार हैं। एनवीडिया की कमान संभालने के लिए जेन्सेन हुआंग की वापसी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में बंपर उछाल के चलते एशियाई बाजारों में तेजी आई।
सबसे पहले बात घरेलू शेयर बाजार की। एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंजों पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी। बाजार में अब बुधवार, 25 नवंबर से सामान्य कारोबार शुरू होगा। गुरु नानक जयंती के बाद इस साल शेयर बाजार में अब केवल एक ट्रेडिंग हॉलिडे बाकी रहेगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर NSE और BSE बंद रहेंगे।
MCX पर शाम को होगी ट्रेडिंग
कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर भी सुबह के सत्र में कारोबार बंद रहेगा। यहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि, शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे (कुछ कॉन्ट्रैक्ट में 11:55 बजे) तक कारोबार जारी रहेगा।
एशियन मार्केट में बंपर तेजी
जेन्सन हुआंग की एनवडिया में वापसी के चलते MSCI का एशिया-पैसिफिक इक्विटी इंडेक्स 4.1% चढ़ गया। यह पिछले तीन महीनों से भी अधिक समय में इसकी सबसे बड़ी बढ़त है। मंगलवार की इस तेजी ने लगातार आठ दिनों की गिरावट के सिलसिले को तोड़ दिया। इन आठ दिनों में यह इंडेक्स 'बियर मार्केट' के करीब पहुंच गया था।
वहीं, जापान का बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 225 3.65 प्रतिशत की तेजी के साथ आज 58471 के लेवल पर था। टॉपिक्स में 2.22 प्रतिशत की तेजी थी। ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स ताइएक्स 9% उछल गया, जो अप्रैल 2025 के बाद की सबसे बड़ी तेजी है, जबकि दक्षिण कोरिया का इंडेक्स कोस्पी 7% से अधिक चढ़कर 5000 के पार चला गया। इसका जुलाई के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।
बाजार में आए इस बंपर उछाल के चलते सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK हाइनिक्स और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयरों में 8% से अधिक की उछाल आई। इससे चिप संबंधित शेयरों का क्षेत्रीय इंडेक्स लगभग 10% तक ऊपर चढ़ गया।
वॉल स्ट्रीट में भी धमाल
अमेरिकी शेयर मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट में सोमवार को बंपर तेजी देखने को मिली। एसएंडपी 500 में 4.73 प्रतिशत की उछाल देखी गई। नैस्डैक कंपोजिट 6.51 प्रतिशत उछलकर 24089 पर बंद हुआ। जबकि, डॉऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 3.01 प्रतिशत की तेजी रही।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें