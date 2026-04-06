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डॉली खन्ना से लेकर झुनझुनवाला तक, दिग्गज निवेशकों का पोर्टफोलियो 92% तक लुढ़का

Apr 06, 2026 02:02 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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जनवरी से मार्च 2026 के दौरान निफ्टी में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से मुकुल अग्रवाल, अशीष कचोलिया, विजय केडिया और रेखा झुनझुनवाला के साथ-साथ डॉली खन्ना के 90% तक पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिली है।

डॉली खन्ना से लेकर झुनझुनवाला तक, दिग्गज निवेशकों का पोर्टफोलियो 92% तक लुढ़का

Stock Crash: मार्च तिमाही शेयर बाजार के दिग्गज निवेशकों के लिए भी काफी मुसीबत वाला साबित हुआ है। इस दौरान स्टॉक मार्केट में भारी बिकवाली ने निवेशकों की कमर तोड़ कर रख दिया है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान निफ्टी में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। जिसकी वजह से मुकुल अग्रवाल, अशीष कचोलिया, विजय केडिया और रेखा झुनझुनवाला के साथ-साथ डॉली खन्ना के 90% तक पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिली है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकुल अग्रवाल ने 65 कंपनियों के शेयरों को खरीदा है। इसमें से सिर्फ 5 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाकि 92 प्रतिशत कंपनियों के शेयर इस मार्च तिमाही के दौरान गिरावट का सामना किए हैं।

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कौन सी कंपनी के शेयर अधिक चढ़े

अपोलो पाइप्स के शेयर मार्च तिमाही के दौरान 41 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहे हैं। वहीं, केआरएन हीट एक्सचेंजर के शेयरों में 17 प्रतिशत, जेएंडके बैंक के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, मुकुल अग्रवाल के निवेश वाली कंपनी अजमेरा रिएल्टी के शेयरों का भाव 50 प्रतिशत महज तीन महीने में गिरा है।

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आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो की भी हालत खराब

इस दिग्गज निवेशक की 34 कंपनियों में होल्डिंग है। जिसमें महज 5 कंपनियों के शेयर ही बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाकि 29 कंपनियों के शेयरों में मार्च तिमाही के दौरान गिरावट देखने को मिली है। chemicAeroflex के शेयरों में मार्च तिमाही के दौरान 24 प्रतिशत और अद्वैत एनर्जी के शेयरों में 16 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। वहीं, उनके निवेश वाले स्टॉक अग्रवाल इंडस्ट्रीयल, विक्रन इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 40% की गिरावट देखने को मिली है।

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रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की स्थिति भी खस्ता

कुल 27 कंपनियों में रेखा झुनझुनवाला का निवेश है। जिसमें से 25 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 2 कंपनियों के शेयरों तेजी देखने को मिली है। Advent International, Raghav Productivity के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत तक की गिरावट मार्च तिमाही में देखने को मिली है।

विजय केडिया ने 17 कंपनियों में निवेश किया है। जिसमें महज 1 कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। बाकि 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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