डॉली खन्ना ने इस कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, 200 रुपये से कम का है शेयर

लॉन्ग टर्म में कंपनी के निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी प्रकाश इंडस्ट्रीज (Prakash Industries) के शेयरों में शुक्रवार को बहुत तेजी नहीं देखने को मिली है। लेकिन इस कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना (Dolly Khanna) ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। जून क्वार्टर के अंततक डॉली खन्ना की कंपनी में कुल हिस्सेदारी 2.27 प्रतिशत था। उनके पास कंपनी के 40.56 लाख शेयर थे। लेकिन अब सितंबर तिमाही में डॉली खन्ना की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 2.94 प्रतिशत हो गई है। उनके पास कंपनी के 52.61 लाख शेयर हो गए हैं।

प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर आज शुक्रवार को मामूली बढ़त के साथ 165.65 रुपये पर खुला था। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई 191 रुपये और 52 वीक लो लेवल 132.50 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2966.49 करोड़ रुपये का है।

शेयर बाजार में कैसा बीता एक साल इस साल अबतक प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 4.85 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 2.59 प्रतिशत टूट चुका है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1.06 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

3 साल में प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 213 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 321 और 10 साल में 541 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 204.57 प्रतिशत की तेजी आई है।

दो साल से लगातार डिविडेंड दे रही कंपनी इस कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को इसी साल सितंबर के महीने में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले कंपनी 2024 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।