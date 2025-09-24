बाजार में बिकवाली लेकिन 20% उछल गया ये स्मॉल-कैप शेयर...कंपनी ने दी सफाई

बुधवार के इंट्राडे कारोबार में जुआरी इंडस्ट्रीज के शेयर पर निवेशक फिदा नजर आए। यह शेयर 20 प्रतिशत बढ़कर ₹376.05 के अपर सर्किट पर बंद हुआ। वार्षिक रिपोर्ट 2025 में कंपनी ने भारतीय चीनी उद्योग के भविष्य को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं।

Dolly Khanna portfolio stock: शेयर बाजार में बिकावली के बीच बुधवार के इंट्राडे कारोबार में जुआरी इंडस्ट्रीज के शेयर पर निवेशक फिदा नजर आए। यह शेयर 20 प्रतिशत बढ़कर ₹376.05 के अपर सर्किट पर बंद हुआ। इस स्मॉल-कैप कंपनी के शेयर की कीमत 10 अक्टूबर, 2024 को ₹381.65 के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर थी। इस लिहाज से शेयर 52-सप्ताह के करीब पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने इस तेजी पर अपनी ओर से सफाई दी है।

जुआरी इंडस्ट्रीज ने कहा कि शेयर में आई हलचल पूरी तरह मार्केट ड्रिवन लग रही है। जुआरी इंडस्ट्रीज का कहना है कि उनके पास फिलहाल कोई ऐसी नई जानकारी या घोषणा नहीं है जो सीधे तौर पर शेयर की कीमत या वॉल्यूम को प्रभावित करती हो। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कंपनी हमेशा हर महत्वपूर्ण और प्राइस-सेंसिटिव अपडेट को समय रहते एक्सचेंज को उपलब्ध कराती है।

जुआरी इंडस्ट्रीज में डॉली खन्ना की हिस्सेदारी शेयरधारिता पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि 30 जून, 2025 तक डॉली खन्ना के पास जुआरी इंडस्ट्रीज में 1.65% हिस्सेदारी है। डॉली खन्ना के पास जुआरी इंडस्ट्रीज में 4, 90,624 इक्विटी शेयर थे। जुआरी का कारोबार मुख्य रूप से जमीन के अधिग्रहण और विकास, गन्ने से चीनी और उससे जुड़े अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर आधारित है। इसके अलावा कंपनी बगास से बिजली उत्पादन और उसका निर्यात करती है, साथ ही मोलासेस से एथेनॉल बनाकर बेचती है। इस लिहाज से कंपनी सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि एथनॉल और पावर सेक्टर से भी अच्छी आमदनी करती है।