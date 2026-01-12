डॉली खन्ना ने दो कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी, आपका है इन पर दांव?

संक्षेप: दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना ने दिसंबर तिमाही के दौरान जो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। यह दो कंपनियां जीएचसीएल और प्रकाश इंडस्ट्रीज है। आइए जानते हैं कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान डॉली खन्ना ने इन कंपनियों में कितना हिस्सेदारी कम की है।

GHCL में कितनी घटाई हिस्सेदारी दिसंबर 2025 तिमाही से पहले डॉली खन्ना की जीएचसीएल में 1.21 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जोकि अब दिसंबर तिमाही में घटकर 1.07 प्रतिशत हो गई है। दिग्गज निवेशक 14 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है। कंपनी का मार्केट कैप कैप 5621 करोड़ रुपये का है।

आज सोमवार को जीएचसीएल के शेयर बीएसई में 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 547.75 रुपये के लेवल पर था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19.59 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 9.90 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, इसके बाद भी यह 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 158 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, कंपनी सोडा ऐश का उत्पादन करती है।

प्रकाश इंडस्ट्रीज में भी डॉली खन्ना ने घटाई हिस्सेदारी सितंबर तिमाही के अंततक डॉली खन्ना के पास प्रकाश इंडस्ट्रीज में 2.94 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। वहीं, दिसंबर तिमाही के अंततक यह हिस्सेदारी घटकर 2.57 प्रतिशत हो गई। डॉली खन्ना ने 37 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है।

प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयर बीएसई में 129.55 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 137.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 136.25 रुपये के लेवल पर था। पिछले एक साल में प्रकाश इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 25 प्रतिशत टूट चुका है।