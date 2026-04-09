डॉली खन्ना का बड़ा दांव! इन 2 स्टॉक में लगाया पैसा, 119% रिटर्न वाला ये मल्टीबैगर भी चुना

डॉली खन्ना ने मार्च तिमाही में चेन्नई पेट्रोलियम (Chennai Petroleum) और शारदा क्रॉपकेम (Sharda Cropchem) में निवेश किया है, जो तगड़ा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं। यह कदम बाजार को संकेत देता है कि इन सेक्टर्स में आगे भी ग्रोथ की संभावना बनी हुई है, लेकिन निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूरी है।

शेयर बाजार में बड़े निवेशकों की चाल पर नजर रखना अक्सर छोटे निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसी कड़ी में मशहूर निवेशक डॉली खन्ना (Dolly Khanna) ने मार्च तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में दो नए शेयर जोड़कर बाजार में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Chennai Petroleum Corporation) और शारदा क्रॉपकेम (Sharda Cropchem) में निवेश किया है, जो हाल के समय में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं।

चेन्नई पेट्रोलियम में 1.30% हिस्सेदारी

डॉली खन्ना ने चेन्नई पेट्रोलियम में 1.30% हिस्सेदारी खरीदी है, जो करीब 19 लाख से ज्यादा शेयरों के बराबर है। यह कंपनी ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर में काम करती है और पिछले एक साल में इसके शेयर ने करीब 70% का रिटर्न दिया है, जो बाजार के प्रमुख इंडेक्स से काफी बेहतर है।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Chennai Petroleum Corporation Ltd) के शेयर में 8 अप्रैल 2026 को पॉजिटिव रैली देखने को मिली। यह स्टॉक 2.28% बढ़कर ₹990.25 पर पहुंच गया।

हाल के समय में इस स्टॉक ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है, खासकर रिफाइनिंग सेक्टर में मार्जिन सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते इसमें निवेशकों की रुचि बढ़ी है। पिछले एक साल में भी इसने मजबूत रिटर्न दिए हैं, जिससे यह निवेशकों के रडार पर बना हुआ है। हालांकि, सेक्टर की प्रकृति को देखते हुए इसमें आगे भी उतार-चढ़ाव संभव है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहकर रणनीति बनानी चाहिए।

शारदा क्रॉपकेम ने दिया 119% का रिटर्न

डॉली खन्ना का दूसरा स्टॉक पिक शारदा क्रॉपकेम (Sharda Cropchem Ltd) है, जिसमें उन्होंने 1.09% हिस्सेदारी ली है। यह कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर की मजबूत खिलाड़ी है और इसने पिछले एक साल में करीब 119% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शारदा क्रॉपकेम (Sharda Cropchem Ltd) के शेयर में 8 अप्रैल 2026 को जोरदार तेजी देखने को मिली और यह 8.22% उछलकर ₹1,058 पर पहुंच गया। हाल के दिनों में इस स्टॉक ने निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिए हैं, खासकर एग्रोकेमिकल सेक्टर में बढ़ती वैश्विक मांग और कंपनी के बेहतर प्रदर्शन के चलते इसमें खरीदारी बढ़ी है।

पिछले एक साल में यह शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है, जिससे इसमें निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। हालांकि, इतनी तेजी के बाद शॉर्ट टर्म में हल्की मुनाफावसूली (profit booking) भी देखने को मिल सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

दिलचस्प बात यह है कि डॉली खन्ना हमेशा ऐसे शेयर चुनने के लिए जानी जाती हैं, जो शुरुआत में ज्यादा चर्चा में नहीं होते, लेकिन बाद में शानदार प्रदर्शन करते हैं। उनका निवेश फोकस मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल और शुगर जैसे रेगुलर सेक्टरों पर रहता है। उनके पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू अब ₹459 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें करीब 11 स्टॉक्स शामिल हैं।

इन दोनों कंपनियों में निवेश से यह संकेत मिलता है कि वे ऐसे सेक्टरों पर दांव लगा रही हैं, जहां ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत हैं। खासकर एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

एक अन्य प्रमुख निवेशक मुकुल अग्रवाल ने 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान ट्रू कलर्स में 1.62% हिस्सेदारी बढ़ाते हुए कंपनी के लगभग 4 लाख शेयर खरीदे। ट्रू कलर्स के शेयरों में 8 अप्रैल 2026 को 10% की उछाल आई और वे 179.15 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। 30 सितंबर 2025 को लिस्ट हुआ यह स्टॉक अपने आईपीओ मूल्य 191 रुपये से नीचे कारोबार कर रहा है।

हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर निवेशक बिना सोचे-समझे इन शेयरों में निवेश कर दे। बड़े निवेशकों की रणनीति अलग होती है और उनका जोखिम उठाने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। डॉली खन्ना की नई खरीदारी ने एक बार फिर बाजार को संकेत दिया है कि सही स्टॉक चुनकर लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।