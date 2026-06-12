एलन मस्क पर 'स्पेस' से डॉलर की बारिश, नेटवर्थ 971 अरब डॉलर, कई देशों की GDP से अधिक हुई दौलत

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति में ऐसा उछाल आया है जिसने अरबपतियों की दुनिया के सारे रिकॉर्ड हिला दिए हैं। एलन मस्क पर 'स्पेस' से डॉलर की इतनी बारिश हुई कि एक ही दिन में उनकी दौलत में 274 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह रकम कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। अगर मस्क के नेटवर्थ की बात करें तो वह खरबपति बनने से केवल 29 अरब डॉलर दूर हैं। उनकी संपत्ति में यह उछाल उनके SpaceX के आईपीओ से आया है।

इजरायल की जीडीपी से अधिक है मस्क की दौलत अगर दुनिया के कई देशों की जीडीपपी से तुलना करें तो मस्क के पास आयरलैंड (779.38 अरब डॉलर), बेल्जियम (776.73 अरब डॉलर), स्वीडन (760.48 अरब डॉलर), इजरायल (719.85 अरब डॉलर), अर्जेंटिना (688.38 अरब डॉलर) की जीडीपी से भी अधिक है।

भारत के कई राज्यों सालाना बजट से कई गुना है मस्क की 1 दिन की कमाई मस्क की सिर्फ एक महीने की 274 अरब डॉलर की संपत्ति वृद्धि भारतीय रुपये में करीब 26.27 लाख करोड़ रुपये बैठती है। यह रकम भारत के कई राज्यों के वार्षिक बजट से कई गुना अधिक है। तुलना करें तो यह राशि भारत की कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप के बराबर है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत से ही उनकी संपत्ति में 351 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है, जो 56.7% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

आखिर इतनी तेजी से कैसे बढ़ी दौलत? इस चौंकाने वाली छलांग के पीछे सबसे बड़ी वजह मस्क की अंतरिक्ष कंपनी SpaceX है। जून 2026 में SpaceX के शेयरों का वैल्युएशन 135 डॉलर प्रति शेयर के ऑफर प्राइस पर किया गया, जिससे मस्क की हिस्सेदारी का मूल्य अचानक बढ़ गया।

इसके अलावा मई 2026 में SpaceX से जुड़ी 45 अरब डॉलर की लायबिलिटी को उनकी नेटवर्थ गणना से हटा दिया गया। इससे भी उनकी कुल संपत्ति में भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई। मस्क के पास SpaceX के लगभग 4.76 अरब शेयर हैं। कंपनी के नए वैल्युएशन ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की रफ्तार दे दी है।

टेस्ला अब भी बड़ा सहारा मस्क इलेक्ट्रिक कार Tesl बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं और कंपनी में उनकी करीब 11% हिस्सेदारी है। हालांकि SpaceX अब उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है, लेकिन टेस्ला के शेयरों में मजबूती भी उनकी दौलत बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है।

xAI और X का भी बड़ा योगदान मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का अधिग्रहण किया था। इसके बाद 2026 में xAI और SpaceX का मर्जर 1.25 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर किया गया। इस डील ने भी मस्क की संपत्ति को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की।

दक्षिण अफ्रीका से दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे मस्क ने 10 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा था। 12 साल की उम्र में उन्होंने "Blastar" नाम का वीडियो गेम बनाया और बेच दिया। इसके बाद Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity और xAI जैसी कंपनियों के जरिए उन्होंने तकनीक, ऊर्जा, पेमेंट और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई।