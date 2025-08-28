ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के लिए क्या भारत के पास है कोई ‘ट्रंप कार्ड’?

Impacts of Trump Tariff: केंद्र सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए कमर कस ली है। सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान श्रम आधारित उद्योगों पर है, जिनमें वस्त्र, हस्तशिल्प, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। पेश है विशेष संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट…

केंद्र सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए कमर कस ली है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान श्रम आधारित उद्योगों पर है, जिनमें वस्त्र, हस्तशिल्प, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। क्योंकि, बढ़े हुए ट्रैरिफ से इन्हीं उद्योगों का कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है।

इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक हुई। बताया जा रहा है कि ऐसे देशों की पहचान की गई है, जिनके साथ भारत कपड़े का निर्यात बढ़ा सकता है। ऐसे में भारतीय उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदें और इन देशों में भारतीय दूतावास निर्यात बढ़ाने की संभावना तलाशेंगे।

सरकार उन्हें निर्यात से जुड़े नियमों की जानकारी देने, संबंधित देशों में बड़े कारोबारियों से मिलवाने और भुगतान समय पर मिल सके, यह सुनिश्चित कराने की काम करेगी।

सरकार के 5 ट्रंप कार्ड 1. सहायता योजना केंद्र सरकार प्रभावित निर्यातकों के लिए ₹25,000 करोड़ की सहायता योजना लाने की तैयारी कर रही है।

2. व्यापार वार्ताएं तेज होंगी यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, चिली एवं पेरू के साथ वार्ताएं जारी हैं, जिन्हें तेज किया जाएगा।

3. उत्पाद क्लस्टर जोड़े जाएंगे सूरत, तिरुपुर, भदोही जैसे वस्त्र उत्पाद क्लस्टरों को अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ा जाएगा।

4. इंडिया अभियान तेज होगा ‘ब्रांड इंडिया’ अभियान के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

5. आरबीआई की तैयारी आरबीआई अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बैठकें करेंगे। क्षेत्र-विशेष को मदद दी जाएगी।

आने वाले दिनों में भी होंगी बैठक आयात शुल्क के मुद्दे पर आने वाले दिनों में भी बैठकें होंगी। बताया जा रहा है कि सरकार उन उद्योगों को मदद देने को तैयार है, जिन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे पहले उद्योगों एवं हितधाककों को बताना होगा कि उन्हें कैसे और कितना नुकसान हो रहा है?

उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार विस्तृत चर्चा के बाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना लेकर आए, जिससे निर्यातकों व उद्यमियों को अन्य देशों में भी अपने सामान की पहुंच बनाने में मदद मिल सके।

उद्योग जगत ने कहा कि भारत चुनौती से निपटने में सक्षम उधर, अमेरिका द्वारा लगाए गए आयात शुल्क पर उद्योग जगत का मानना है कि भारत चुनौती से निपटने में सक्षम है। भारत के पास न केवल दुनिया के बाकी देशों में निर्यात बढ़ाने का पर्याप्त अवसर है। बल्कि भारत में घरेलू मांग भी पर्याप्त है। इसलिए आयात शुल्क से सीमित समय के लिए छोटा नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करने में भारत सक्षम है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने बताया, “कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, कृषि और झींगा निर्यातकों को भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और आसियान के बाजार में बड़ी संभावनाएं है। घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मजबूती मिल रही हैं। मजबूत सरकारी समर्थन के साथ यह व्यवधान भारत की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को कमजोर नहीं करेगा। बल्कि यह लचीलेपन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के प्रति भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा।”