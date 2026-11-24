मुख्य बातें

क्या दादा की जमीन या मकान पर पोता जन्म से ही अपना हक जता सकता है? क्या पिता के रहते पोता दादा की संपत्ति में हिस्सा मांग सकता है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि दादा की संपत्ति में परिवार के हर बेटे और पोते का बराबर अधिकार होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जरूर जान लीजिए। अदालत ने साफ किया है कि दादा से पिता को विरासत में मिली हर संपत्ति अपने आप पुश्तैनी नहीं हो जाती। ऐसे में पोता सिर्फ परिवार का सदस्य होने के आधार पर उस संपत्ति में जन्म से हिस्सा नहीं मांग सकता।

दादा की संपत्ति पर पोते का कब नहीं होता अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को जे राजेश बनाम एम कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अगर किसी हिंदू व्यक्ति की मौत बिना वसीयत के होती है और उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उसके बेटे को मिलती है, तो वह संपत्ति बेटे की निजी संपत्ति मानी जाएगी। वह अपने आप संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं बन जाती।

इसका मतलब है कि अगर दादा की मौत के बाद उनके बेटे यानी पोते के पिता को संपत्ति मिलती है, तो पोता सिर्फ इस आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता कि संपत्ति पहले उसके दादा की थी। खास बात यह है कि पिता के जीवित रहने पर पोता दादा का सीधे क्लास-1 वारिस भी नहीं माना जाएगा, जब तक कानून के तहत कोई दूसरी स्थिति लागू न हो।

क्या था पूरा मामला? यह मामला 1,811 वर्ग फुट के एक प्लॉट से जुड़ा था। यह संपत्ति एन. रामकृष्णन की थी। साल 1993 में उनकी बेटी ने परिवार की संपत्ति के बंटवारे की मांग की थी। इसके बाद 3 फरवरी 1994 को अदालत की मंजूरी से हुए समझौते में यह प्लॉट उनके बेटे एम कुमारन के हिस्से में आया।

अप्रैल 1997 में कुमारन ने यह प्लॉट दो खरीदारों को बेच दिया। इसके बाद उनके नाबालिग बेटे जे राजेश ने अपनी मां के जरिए अदालत में याचिका दायर की। उसने दावा किया कि यह उसके दादा की संपत्ति थी और हिंदू संयुक्त परिवार का सदस्य होने के कारण उसका इसमें जन्म से आधा हिस्सा है।

शुरुआत में निचली अदालत ने पोते के पक्ष में फैसला दिया। लेकिन अगस्त 2010 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पोते की अपील खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के आधार पर फैसला दिया? अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का हवाला दिया। यह धारा बताती है कि किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मौत होने पर उसकी संपत्ति किसे मिलेगी।

अदालत के मुताबिक इस कानून के तहत बेटे को पिता से मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। बच्चे उसमें जन्म के आधार पर अपने आप हिस्सेदार नहीं बन जाते।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6 पर भी विचार किया, जो हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में सहदायिक (Coparcenary) अधिकारों से जुड़ी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही संपत्ति का बंटवारा हो चुका था, इसलिए यह प्रावधान लागू नहीं होता। तमिलनाडु में लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 29-A भी इस मामले में लागू नहीं पाई गई।

क्या पोते का दादा की संपत्ति में कभी हक नहीं होता? ऐसा नहीं है कि पोते का दादा की संपत्ति में कभी अधिकार हो ही नहीं सकता। असली बात यह है कि संपत्ति किस तरह मिली है और उसका कानूनी स्वरूप क्या है।

अगर संपत्ति कानूनी रूप से पैतृक या संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति है, तो पोते को उसमें जन्म से अधिकार मिल सकता है। वहीं, अगर पिता को दादा से संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मिली है, तो वह सामान्य तौर पर पिता की पर्सनल संपत्ति होगी।