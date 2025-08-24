8 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते, अपर सर्किट पर शेयर

Bonus Share: इस हफ्ते कई कंपनियां शेयर बाजारों में एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd) भी है।

Bonus Share: इस हफ्ते कई कंपनियां शेयर बाजारों में एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd) भी है। कंपनी अपने योग्य निवेशकों को 8 शेयर बोनस देगी। आइए जानते हैं कि रिकॉर्ड डेट कब है?

30 अगस्त से पहले है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 5 शेयर पर 8 शेयर बोनस के तौर योग्य निवेशकों के बीच बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 28 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

शेयर बाजार में कैसा बीता एक साल? जैसे-जैसे बोनस इश्यू का रिकॉर्ड डेट नजदीक आ रहा है। कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिला है। DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd के शेयरों का भाव 2 हफ्ते में 17 प्रतिशत तक चढ़ गया है। वहीं, 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 10 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में इस स्टॉक की कीमतों में 0.74 प्रतिशत की गिरावट आई है।

22 अगस्त को शेयरों में लगा था अपर सर्किट शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 165.10 रुपये के लेवल पर बीएसई में बंद हुआ था। कंपनी का 52 वीक हाई 208.46 रुपये और 52 वीक लो लेवल 109 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 20.36 करोड़ रुपये का है। बता दें, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 636 प्रतिशत बढ़ा है।

इसी महीने की शुरुआत में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। कंपनी ने एक शेयर पर 13 पैसे का डिविडेंड दिया था।