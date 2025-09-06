3 साल में 537% चढ़ा स्टॉक, कंपनी को मिला 3,00,00,000 रुपये का काम, शेयरों का भाव ₹100 से कम

Multibagger Stock: निवेशकों को 8 बोनस शेयर देने वाली कंपनी डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd) के शेयर फोकस में हैं।

Multibagger Stock: निवेशकों को 8 बोनस शेयर देने वाली कंपनी डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (DMR Hydroengineering & Infrastructures Ltd) के शेयर फोकस में हैं। कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी को 3 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी ने इस वर्क ऑर्डर की जानकारी 5 सितंबर 2025 को दी गई है।

क्या मिला है काम? एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उन्हें Kamlang Small Hydro Power Project (3 x 8.20 MW) में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम मिला है। कंपनी को यह काम 36 महीने में पूरा करना है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू 3,00,00,000 रुपये की है।

शेयर बाजार में कंपनी के लिए कैसा बीता एक साल? बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 17 प्रतिशत टूट चुका है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा था। 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 54.22 रुपये के लेवल पर था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 80.27 प्रतिशत और 52 वीक लो लेवल 41.97 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 56.23 करोड़ रुपये का है।

2 साल में 102 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 साल में डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों का भाव 537 प्रतिशत बढ़ा है।

बीते महीने एक्स-बोनस ट्रेड कर चुकी है कंपनी डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर पिछले महीने एक्स-बोनस ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने 5 शेयर पर 8 शेयर बोनस दिया था। बीते महीने ही कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 13 पैसे का डिविडेंड दिया था।