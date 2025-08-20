8 बोनस शेयर देने का ऐलान, 28 अगस्त है रिकॉर्ड डेट, शेयर खरीदने की लूट, ₹150 भाव
कंपनी ने 8:5 के रेशियो में बोनस शेयर देने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। बता दें कि यह शेयर बुधवार को सुबह के शुरुआती सत्र में ₹147 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह ₹143 पर बंद हुआ था।
DMR Hydroengineering & Infrastructures: बीएसई एसएमई स्टॉक डीएमआर हाइड्रोइंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के शेयर आज बुधवार, 20 अगस्त को फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 4.76 प्रतिशत बढ़कर ₹149.80 पर पहुंच गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, कंपनी ने 8:5 के रेशियो में बोनस शेयर देने के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। बता दें कि यह शेयर बुधवार को सुबह के शुरुआती सत्र में ₹147 पर खुला, जबकि मंगलवार को यह ₹143 पर बंद हुआ था। बीएसई एसएमई स्टॉक वर्तमान में पिछले साल 15 सितंबर को छुए गए अपने 52-सप्ताह के उच्चतम मूल्य ₹208.46 से 39 प्रतिशत से अधिक नीचे कारोबार कर रहा है।
कब है रिकॉर्ड डेट
20 अगस्त को कंपनी ने घोषणा की कि उसने बोनस इक्विटी शेयरों के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु गुरुवार, 28 अगस्त को रिकॉर्ड डेट निर्धारित की है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा, "इस संबंध में, हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है।" बता दें कि जुलाई में, कंपनी ने घोषणा की थी कि बोर्ड ने 8:5 के रेशियो में इक्विटी शेयरों के बोनस निर्गम को मंजूरी दे दी है। यानी रिकॉर्ड डेट पर पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक 5 (पांच) मौजूदा पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के लिए 8 (आठ) नए पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे।
क्या है डिटेल
बता दें कि पिछले पांच सालों में यह शेयर 400 पर्सेंट तक चढ़ गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के अनुसार, बोनस शेयर जारी करने के लिए कंपनी के मुक्त भंडार और प्रतिभूति प्रीमियम से फंड जुटाया जाएगा। इस आवंटन के बाद, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी ₹3.98 करोड़ से बढ़कर ₹10.37 करोड़ हो जाएगी।