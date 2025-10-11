डीमार्ट चलाने वाली कंपनी का बढ़ा मुनाफा, राजस्व में भी इजाफा, अब फोकस में शेयर

एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने शनिवार को बताया कि सितंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 4 प्रतिशत बढ़कर 684.85 करोड़ रुपये रहा। अब सोमवार को इस कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Avenue supermarts share price: रिटेल चेन डीमार्ट का स्वामित्व रखने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने शनिवार को बताया कि सितंबर 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 4 प्रतिशत बढ़कर 684.85 करोड़ रुपये रहा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 659.44 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया था। सितंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 15.45 प्रतिशत बढ़कर 16,676.30 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 14,444.50 करोड़ रुपये था।

क्या कहा कंपनी के सीईओ ने? एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नामित अंशुल असावा ने कहा कि दो साल और उससे पुराने डीमार्ट स्टोर में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ने कहा कि उसने कीमतें कम करके जीएसटी सुधारों का लाभ अपने ग्राहकों तक पहुंचाया है।

समीक्षाधीन तिमाही के दौरान डी-मार्ट ने आठ नए स्टोर खोले, जिससे 30 सितंबर, 2025 तक उसके स्टोरों की कुल संख्या 432 हो गई। एवेन्यू ई-कॉमर्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विक्रम दासू ने ई-कॉमर्स (डीमार्ट रेडी) व्यवसाय के प्रदर्शन पर कहा- हमने अपने मौजूदा बाजारों में 10 नए फुलफिलमेंट सेंटर जोड़े हैं और बड़े महानगरों में निवेश और अपनी उपस्थिति को और गहरा करना जारी रखा है। हमने तिमाही के दौरान 5 शहरों (अमृतसर, बेलगावी, भिलाई, चंडीगढ़ और गाजियाबाद) में परिचालन बंद कर दिया है। अब हम भारत के 19 शहरों में मौजूद हैं।