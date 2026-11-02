मुनाफा घटा, फिर भी एक दिन में 1400 रुपये से ज्यादा चढ़ गया शेयर, 45% तक तेजी का टारगेट
मुख्य बातें
- डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को BSE में 12% से ज्यादा चढ़कर 12,490 रुपये पर पहुंच गए हैं
- कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 11,000 रुपये पर बंद हुए थे
- यानी, एक दिन में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 1490 रुपये की तेजी देखने को मिली है
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर BSE में 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 12,490 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 11,000 रुपये पर बंद हुए थे। यानी, एक दिन में कंपनी के शेयरों में 1490 रुपये की तेजी देखने को मिली है। मुनाफा घटने के बाद भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में यह उछाल आया है। ब्रोकरेज हाउस यूबीएस (UBS), मोतीलाल ओसवाल और नुवामा ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर बुलिश आउटलुक बनाए रखा है। टारगेट प्राइस शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से 45 पर्सेंट तक की तेजी का इशारा कर रहा है।
मुनाफा घटा, लेकिन रेवेन्यू में उछाल
डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 48.7 पर्सेंट घटकर 343.7 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 670 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 पर्सेंट बढ़कर 597 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 561 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 46.7 पर्सेंट बढ़कर 21,794 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 14,855 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का इबिट्डा 37 पर्सेंट घटकर 666 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इबिट्डा मार्जिन घटकर 3.1 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 7.1 पर्सेंट था।
अलग-अलग डिवीजन का परफॉर्मेंस
अगर मोबाइल और दूसरी EMS डिवीजन की बात करें तो इस डिवीजन का रेवेन्यू सितंबर 2026 तिमाही में बढ़कर 20,093 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 13,361 करोड़ रुपये था। इस डिवीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 509 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 472 करोड़ रुपये था। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेज डिवीजन का रेवेन्यू बढ़कर 1115 करोड़ रुपये पहुंच गया है। सितंबर 2025 तिमाही में इस डिवीजन का रेवेन्यू 956 करोड़ रुपये था। वहीं, चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में होम एप्लायंसेज डिवीजन का रेवेन्यू बढ़कर 586 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 429 करोड़ रुपये था।
15900 रुपये तक का टारगेट
घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है और 15,900 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, कंपनी के शेयर शुक्रवार के क्लोजिंग लेवल से 45 पर्सेंट तक उछल सकते हैं। यूबीएस ने भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों को बाय रेटिंग दी है। यूबीएस ने कंपनी के शेयरों के लिए 15,600 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं, नुवामा ने कंपनी के शेयरों के लिए 14,900 रुपये का टारगेट बाय रेटिंग के साथ दिया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।