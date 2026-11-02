मुनाफा घटा, फिर भी एक दिन में 1400 रुपये से ज्यादा चढ़ गया शेयर, 45% तक तेजी का टारगेट

मुख्य बातें

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर BSE में 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 12,490 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 11,000 रुपये पर बंद हुए थे। यानी, एक दिन में कंपनी के शेयरों में 1490 रुपये की तेजी देखने को मिली है। मुनाफा घटने के बाद भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में यह उछाल आया है। ब्रोकरेज हाउस यूबीएस (UBS), मोतीलाल ओसवाल और नुवामा ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर बुलिश आउटलुक बनाए रखा है। टारगेट प्राइस शुक्रवार के क्लोजिंग प्राइस से 45 पर्सेंट तक की तेजी का इशारा कर रहा है।

मुनाफा घटा, लेकिन रेवेन्यू में उछाल

डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 48.7 पर्सेंट घटकर 343.7 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 670 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 पर्सेंट बढ़कर 597 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 561 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 46.7 पर्सेंट बढ़कर 21,794 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 14,855 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में डिक्सन टेक्नोलॉजीज का इबिट्डा 37 पर्सेंट घटकर 666 करोड़ रुपये रहा है, जबकि इबिट्डा मार्जिन घटकर 3.1 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 7.1 पर्सेंट था।

अलग-अलग डिवीजन का परफॉर्मेंस

अगर मोबाइल और दूसरी EMS डिवीजन की बात करें तो इस डिवीजन का रेवेन्यू सितंबर 2026 तिमाही में बढ़कर 20,093 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 13,361 करोड़ रुपये था। इस डिवीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 509 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 472 करोड़ रुपये था। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेज डिवीजन का रेवेन्यू बढ़कर 1115 करोड़ रुपये पहुंच गया है। सितंबर 2025 तिमाही में इस डिवीजन का रेवेन्यू 956 करोड़ रुपये था। वहीं, चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में होम एप्लायंसेज डिवीजन का रेवेन्यू बढ़कर 586 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 429 करोड़ रुपये था।