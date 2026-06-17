Vivo डील की उम्मीद से Dixon शेयर में तेजी, 4 दिन में नया रिकॉर्ड सेट; 1 ही दिन में ₹583 चढ़ा ये स्टॉक
मुख्य बातें
- डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और कंपनी का स्टॉक 4.77% उछलकर ₹12,818 पर पहुंच गया
- बाजार में Vivo के साथ प्रस्तावित जॉइंट वेंचर को लेकर सकारात्मक माहौल बना हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) के शेयरों में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। महज चार कारोबारी सत्रों में कंपनी का शेयर करीब 12% तक उछल गया और कई ब्रोकरेज हाउस के टारगेट प्राइस को भी पार कर गया। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी और स्मार्टफोन निर्माता Vivo के बीच प्रस्तावित जॉइंट वेंचर (JV) को लेकर बढ़ती उम्मीदें हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
बाजार में चर्चा है कि अगर Vivo के साथ डिक्सन का संयुक्त उपक्रम मंजूर हो जाता है, तो कंपनी के कारोबार में बड़ा उछाल आ सकता है। इसी संभावना को देखते हुए निवेशकों ने शेयर में खरीदारी तेज कर दी है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है और कहा है कि Vivo JV कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन सुनील वाचानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें Vivo के साथ प्रस्तावित जॉइंट वेंचर को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों के विचाराधीन है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
अगर यह JV मंजूर हो जाता है, तो Vivo के भारत में होने वाले बड़े पैमाने के स्मार्टफोन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिक्सन के पास आ सकता है। अनुमान है कि Vivo के सालाना करोड़ों स्मार्टफोन उत्पादन में से बड़ी मात्रा डिक्सन के माध्यम से निर्मित की जा सकती है। इससे कंपनी के राजस्व में भारी बढ़ोतरी की संभावना बनती है।
एक्सपर्ट का मानना है कि JV शुरू होने के बाद डिक्सन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बाजार हिस्सेदारी दोनों में बड़ा इजाफा होगा। कंपनी का स्मार्टफोन कारोबार पहले से ही तेजी से बढ़ रहा है और Vivo के जुड़ने से इसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। इससे कंपनी के कुल कारोबार में हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि, सभी ब्रोकरेज फर्म इतनी उत्साहित नहीं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया तेजी के बाद शेयर की कीमत में काफी उम्मीदें पहले ही शामिल हो चुकी हैं। उनका कहना है कि निवेशकों को JV की आधिकारिक मंजूरी और उसके वास्तविक असर का इंतजार करना चाहिए।
फिर भी बाजार का बड़ा वर्ग डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्रांति का प्रमुख खिलाड़ी मान रहा है। सरकार की "मेक इन इंडिया" और PLI योजनाओं का लाभ भी कंपनी को लगातार मिल रहा है। इसी वजह से निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है।
शेयर परफॉर्मेंस
डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies India) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर NSE पर 4.77% यानी 583 रुपये चढ़कर ₹12,818 के स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में शेयर ने मजबूत प्रदर्शन किया है और Vivo के साथ संभावित जॉइंट वेंचर (JV) को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया है। बीते एक महीने में शेयर करीब 19% तक मजबूत हुआ है।
Vivo के साथ संभावित साझेदारी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर टिकी है कि JV को अंतिम मंजूरी कब मिलती है और इसका कंपनी के कारोबार व शेयर प्रदर्शन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।