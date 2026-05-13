मुनाफे में तेज गिरावट, फिर भी रॉकेट सा उड़ा शेयर, अब मिला 14600 रुपये का टारगेट

चौथी तिमाही में मुनाफा घटने के बाद भी डिक्शन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई। कंपनी के शेयर बुधवार को 9% से अधिक के उछाल के साथ 11,124.95 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी का मुनाफा 36% घटा है।

मुनाफा घटने के बाद भी मल्टीबैगर कंपनी डिक्शन टेक्नोलॉजीज के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई है। डिक्शन टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 11,124.95 रुपये पर बंद हुए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है। डिक्शन टेक्नोलॉजीज के शेयर 14000 रुपये के पार जा सकते हैं। 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में डिक्शन टेक्नोलॉजीज का मुनाफा सालाना आधार पर 36 पर्सेंट घटा है।

कंपनी को हुआ है 256 करोड़ रुपये का मुनाफा

मल्टीबैगर कंपनी डिक्शन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) को चौथी तिमाही में 256 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 401 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 2 पर्सेंट बढ़कर 10,511 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में डिक्शन टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू 10,293 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में डिक्शन टेक्नोलॉजीज की टोटल इनकम 3 पर्सेंट बढ़कर 10,595 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी की टोटल इनकम 10,304 करोड़ रुपये थी। मार्च 2026 तिमाही में डिक्शन टेक्नोलॉजीज की अदर इनकम 84 करोड़ रुपये रही है।

डिक्शन के शेयरों को मिला 14,600 रुपये का टारगेट

घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने मल्टीबैगर कंपनी डिक्शन टेक्नोलॉजीज पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। मोतीलाल ओसवाल ने डिक्शन टेक्नोलॉजीज के शेयरों के लिए 14,600 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, कंपनी के शेयर 44 पर्सेंट उछल सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने डिक्शन टेक्नोलॉजीज को ऐड (Add) रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को 11,200 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं, विदेशी ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के शेयरों पर सेल रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस पहले 9985 रुपये से घटाकर 9790 रुपये कर दिया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।