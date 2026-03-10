Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

चीनी कंपनी के साथ अब JV बना पाएगी डिक्सन, सरकार ने दिया अप्रवूल, 7% उछला शेयर

Mar 10, 2026 11:21 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dixon Technologies (India) Ltd Share Price: सरकार से मिली राहत के बाद आज मंगलवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर बीएसई में 10400 रुपये के लेवल पर खुला था।

चीनी कंपनी के साथ अब JV बना पाएगी डिक्सन, सरकार ने दिया अप्रवूल, 7% उछला शेयर

Dixon Technologies (India) Ltd Share Price: सरकार से मिली राहत के बाद आज मंगलवार को डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर बीएसई में 10400 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत की तेजी के बाद 10501 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

कौन सी नई खबर से गदगद हैं निवेशक

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन ने डिक्सन टेक को चीन की कंपनी एचकेसी ओवरसीज के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए अप्रवूल दे दिया है। यह ज्वाइंट वेंचर डिस्प्ले मॉड्यूल्स का उत्पादन करेगी।

ये भी पढ़ें:LPG, पेट्रोल-डीजल से महंगाई तक, क्रूड ऑयल ने लिया U-टर्न, कई मोर्चे पर राहत

ज्वाइंट वेंचर में 74 प्रतिशत हिस्सा डिक्सन के पास होगा। वहीं, 24 प्रतिशत हिस्सा एचकेसी के पास होगा। यह ज्वाइंट वेंचर लिक्विड क्रिस्टल डिस्पेल और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एलसीडी के साथ अन्य डिस्प्ले का उत्पादन करेंगी।

ब्रोकरेज का भी कंपनी पर भरोसा

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। BUY टैग के साथ-साथ ब्रोकरेज हाउस ने 14678 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

ये भी पढ़ें:इन 4 डिफेंस शेयरों को पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट

शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?

बीते एक साल से शेयर बाजार में कंपनी संघर्ष कर रही है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले 12 महीने में 20.94 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.46 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 18471.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 9620 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 63043 करोड़ रुपये का है।

दो साल में डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 45 प्रतिशत और तीन साल में 259 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 158 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

दिसंबर 2025 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 28.83 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 71.17 प्रतिशत है। सितंबर तिमाही में प्रमोटर्स के पास 28.92 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, पब्लिक के पास तब 71.08 प्रतिशत हिस्सा था। यानी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,