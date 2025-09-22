Diwali Muhurta trading NSE BSE announced news for stock market investors कब और कितने बजे है दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग, NSE-BSE का ऐलान, शेयर बाजार निवेशकों के लिए खबर, Business Hindi News - Hindustan
कब और कितने बजे है दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग, NSE-BSE का ऐलान, शेयर बाजार निवेशकों के लिए खबर

दोनों शेयर बाजारों ने अलग-अलग परिपत्र में कहा कि यह प्रतीकात्मक कारोबार सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। पिछले साल, विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र शाम छह बजे से सात बजे तक आयोजित किया गया था।

Varsha Pathak भाषाMon, 22 Sep 2025 08:23 PM
Muhurat Trading 2025: देश के प्रमुख शेयर बाजारों एनएसई और बीएसई ने सोमवार को कहा कि दिवाली के त्योहार पर मंगलवार, 21 अक्टूबर को एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र का आयोजन किया जाएगा। दोनों शेयर बाजारों ने अलग-अलग परिपत्र में कहा कि यह प्रतीकात्मक कारोबार सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। पिछले साल, विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र शाम छह बजे से सात बजे तक आयोजित किया गया था।

यह नया सत्र एक नए संवत (विक्रम संवत 2082) का भी प्रतीक है, जो दिवाली से शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि ‘मुहूर्त’ या शुभ समय के दौरान कारोबार करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय वृद्धि होती है। दिवाली के दिन बाजार नियमित कारोबार के लिए बंद रहेगा, लेकिन एक घंटे के लिए एक विशेष कारोबार होगा।

क्या है डिटेल

यह नया सत्र एक नए संवत (विक्रम संवत 2082) का भी प्रतीक है, जो दिवाली से शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि ‘मुहूर्त’ या शुभ समय के दौरान कारोबार करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय वृद्धि होती है। दिवाली के दिन बाजार नियमित कारोबार के लिए बंद रहेगा, लेकिन एक घंटे के लिए एक विशेष कारोबार होगा। एनएसई ने कहा कि बाजार खुलने से पहले का सत्र दोपहर 1:30 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा।

बाजार एनालिस्ट ने बताया कि दिवाली नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ अवसर माना जाता है और कई निवेशकों का मानना ​​है कि मुहूर्त कारोबारी सत्र में भाग लेने से पूरे साल समृद्धि आती है।

