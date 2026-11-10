दिवाली गई बीत, क्या अब ₹2000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज?
मुख्य बातें
- UPI MDR Charge को NPCI ने इसे 15 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया था, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर इस टाल दिया गया
- UPI सिस्टम को चलाने में सालाना करीब ₹20,000 करोड़ का खर्च आता है
यूपीआई (UPI) से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अहम खबर है। दिवाली के बाद ₹2,000 से अधिक के डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी ट्रांजैक्शन चार्ज लागू करने की चर्चा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से नवंबर में इस व्यवस्था को लागू करने की संभावना से जुड़ी खबर सामने आई है। NPCI ने इसे 15 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया था, लेकिन त्योहारों के मद्देनजर इस टाल दिया गया।
इससे पहले 13 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक बयान में NPCI ने कहा था कि UPI पेमेंट पर चार्ज दिवाली के तुरंत बाद लागू किए जाएंगे। NPCI ने कहा था, "त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए, कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) दीवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसकी तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी।"
किस पर कितना चार्ज
- ₹75,000 या इससे अधिक के पेमेंट पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन होगी।
- कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन जैसे म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलरों को किए जाने वाले पेमेंट के लिए 0.02% की रियायती MDR दर लागू होगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी।
- रेलवे, टेलीकॉम सेवाओं, बीमा और ईंधन जैसी कुछ खास मर्चेंट कैटेगरी के लिए, ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर, प्रतिशत-आधारित सामान्य दर के बजाय ₹5 प्रति ट्रांजैक्शन की रियायती फ्लैट MDR दर लागू होगी।
- प्रस्तावित MDR नियम पर्सन टू पर्सन (P2P) होने वाले UPI ट्रांसफर पर लागू नहीं होंगे। व्यक्तियों के बीच होने वाले पेमेंट जैसे परिवार के सदस्यों को पैसे भेजना, दोस्तों के साथ बिल बांटना, या अपने ही बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफर करना, पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।
96% मर्चेंट इस नए चार्ज के दायरे से बाहर रहेंगे
सरकार के मुताबिक, करीब 96% मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन इस नए चार्ज के दायरे से बाहर रहेंगे। इसके अलावा, महीने में ₹1 लाख तक UPI QR पेमेंट प्राप्त करने वाले छोटे कारोबारियों को भी MDR (Merchant Discount Rate) से छूट दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा। बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि कारोबारी इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर न डालें। हालांकि, कारोबारियों की ओर से यह चिंता जताई गई है कि वे अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों या दूसरी सुविधाओं में बदलाव कर सकते हैं।
क्या है MDR लगाने की वजह?
डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकने और टेक्निकल इंफ्रा को मजबूत करने में होने वाले खर्च की भरपाई के लिए यह व्यवस्था लाई जा रही है। सरकार के अनुसार, UPI सिस्टम को चलाने में सालाना करीब ₹20,000 करोड़ का खर्च आता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें