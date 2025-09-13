Diwali double gift for central govt employees DA hike and 8th Pay Commission wait over know detail 8वें वेतन आयोग से डीए तक...दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे!, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Diwali double gift for central govt employees DA hike and 8th Pay Commission wait over know detail

8वें वेतन आयोग से डीए तक...दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे!

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह दोनों ही घोषणाएं अक्टूबर के महीने में होने का अनुमान है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 04:58 PM
share Share
Follow Us on
8वें वेतन आयोग से डीए तक...दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे!

अगर सबकुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले 2 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह दोनों ही घोषणाएं अक्टूबर के महीने में होने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो इससे लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा।

कितना बढ़ सकता है DA?

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत DA या महंगाई भत्ता मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल की दूसरी छमाही के लिए तीन प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार साल में दो छमाही- जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर में DA में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। आमतौर पर इसका ऐलान फरवरी या मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होता है।

खत्म होगा आठवें वेतन आयोग का इंतजार

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी में इसकी घोषणा तो कर दी लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। अब माना जा रहा है कि अक्टूबर में दिवाली से पहले आयोग गठन समेत अन्य मुद्दों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

सरकार पर बढ़ रहा दबाव

आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार पर चौतरफा दबाव बन रहा है। हाल ही में प्रमुख रेलवे कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग के गठन को लेकर अधिसूचना जारी करने की मांग की है। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरएफ) ने चेतावनी दी है कि वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर 19 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।

8th pay commission
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।