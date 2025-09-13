8वें वेतन आयोग से डीए तक...दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे!

8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह दोनों ही घोषणाएं अक्टूबर के महीने में होने का अनुमान है।

अगर सबकुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले 2 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार दिवाली से पहले DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह दोनों ही घोषणाएं अक्टूबर के महीने में होने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो इससे लगभग 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा।

कितना बढ़ सकता है DA? वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत DA या महंगाई भत्ता मिलता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल की दूसरी छमाही के लिए तीन प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार साल में दो छमाही- जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर में DA में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। आमतौर पर इसका ऐलान फरवरी या मार्च और सितंबर-अक्टूबर में होता है।

खत्म होगा आठवें वेतन आयोग का इंतजार बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी में इसकी घोषणा तो कर दी लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। अब माना जा रहा है कि अक्टूबर में दिवाली से पहले आयोग गठन समेत अन्य मुद्दों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।