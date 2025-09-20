Diwali cheer comes early for middle class on 22 sep gst rate cut impact is here मिडिल क्लास का इंतजार खत्म, नवरात्रि के पहले दिन से बदल जाएगा बहुत कुछ, Business Hindi News - Hindustan
मिडिल क्लास का इंतजार खत्म, नवरात्रि के पहले दिन से बदल जाएगा बहुत कुछ

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 09:03 PM
वैसे तो दिवाली का त्योहार करीब एक महीने बाद है लेकिन मिडिल क्लास को 22 सितंबर से ही दिवाली जैसा माहौल महसूस होने लगेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीएसटी की संशोधित दरें 22 सितंबर से ही लागू हो रही हैं। इस तारीख से नवरात्रि के त्योहार की भी शुरुआत होने वाली है। कहने का मतलब है कि नवरात्रि के पहले दिन से मिडिल क्लास को रोजमर्रा के सामान समेत कई अहम प्रोडक्ट पर जीएसटी कटौती का फायदा मिलेगा।

क्या हुआ है बदलाव?

जीएसटी परिषद ने चार टैक्स स्लैब को घटाकर केवल दो- 5% और 18% स्लैब कर दिया है। इसके लागू होने के बाद खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर जैसी बड़ी खरीदारी तक सबकुछ के दाम घट जाएंगे। आइए जानते हैं कि मिडिल क्लास के हित में क्या कुछ सस्ता हो रहा है।

किचन से बाथरूम तक के सामान सस्ते

आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसी तरह, सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

एसी से बाइक-कार खरीदना भी आसान

मिडिल क्लास के लिए अब एयर कंडीशनिंग से बाइक और कार तक खरीदना आसान हो गया है। एसी, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% टैक्स), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

- इसके अलावा 7500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली होटल आवास सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। इससे बीमा लेना पहले से सस्ता हो जाएगा। सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है।

GST
