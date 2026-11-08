Diwali Bonus: इन कर्मचारियों को ₹10,000 बोनस, DA भी 2% बढ़ा; जानें पूरी डिटेल

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Diwali Bonus 2026: दिवाली से पहले महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। महाराष्ट्र सरकार ने MSRTC के करीब 83,000 कर्मचारियों को ₹10,000 का दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों को त्योहार के खर्चों के लिए ₹12,500 का फेस्टिवल एडवांस भी दिया जाएगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब निगम वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर राहत देने का फैसला किया है।

83,000 कर्मचारियों को मिलेगा ₹10,000 बोनस

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 5 नवंबर को कर्मचारियों के लिए बोनस और अन्य लाभों की घोषणा की। यह फैसला कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद सामने आया। योजना के तहत MSRTC के लगभग 83,000 कर्मचारियों को ₹10,000 प्रत्येक का दिवाली बोनस मिलेगा।

सरकार का कहना है कि परिवहन सेवा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम करते हैं। इसलिए दिवाली पर बोनस देना उनके काम के सम्मान और अधिकार से जुड़ा फैसला है।

DA में 2% की बढ़ोतरी

बोनस के साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में भी राहत दी गई है। MSRTC कर्मचारियों का DA 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। DA में यह 2% की बढ़ोतरी कर्मचारियों की मासिक सैलरी में कुछ अतिरिक्त रकम जोड़ सकती है। हालांकि, किसी कर्मचारी को वास्तविक रूप से कितना फायदा मिलेगा, यह उसके बेसिक वेतन और लागू वेतन संरचना पर निर्भर करेगा।

पात्र कर्मचारियों को ₹12,500 का फेस्टिवल एडवांस

त्योहार के दौरान बढ़ते खर्चों को देखते हुए पात्र कर्मचारियों को ₹12,500 का फेस्टिवल एडवांस देने का भी फैसला किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फेस्टिवल एडवांस बोनस से अलग सुविधा है और इसकी पात्रता तथा अन्य शर्तें संबंधित नियमों के आधार पर तय होंगी। बोनस और DA बढ़ोतरी से निगम पर करीब ₹160 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

कर्मचारियों से हड़ताल न करने की अपील

परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों और यूनियनों से आंदोलन या हड़ताल का रास्ता नहीं अपनाने की अपील की है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की हड़ताल से उन आम यात्रियों को परेशानी हो सकती है, जो रोजाना राज्य परिवहन सेवा पर निर्भर हैं। सरकार और निगम ने बातचीत के जरिए कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने तथा यात्री सुविधाओं में सुधार के साथ MSRTC की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की बात कही है।

MSRTC क्यों है इतना अहम?

MSRTC देश की सबसे बड़ी सरकारी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में से एक है। निगम के पास करीब 15,000 बसों का बेड़ा है और इसके जरिए हर दिन लगभग 55 लाख यात्रियों को यात्रा सुविधा मिलती है। ऐसे में कर्मचारियों से जुड़ा यह फैसला सिर्फ हजारों परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बोनस की घोषणा

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी बोनस से जुड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का एडहॉक बोनस देने को मंजूरी दी है। इस आदेश के तहत निर्धारित वेतन सीमा के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 तक का बोनस मिल सकता है। हालांकि, पूरी राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में नकद नहीं आएगी।

बोनस का 75% PF खाते में, 25% नकद मिलेगा

उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के अनुसार, स्वीकृत बोनस की 75% राशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। बाकी 25% रकम नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी। यह बोनस पूर्णकालिक और गैर-राजपत्रित राज्य कर्मचारियों को मिलेगा, जो पे मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पदों पर कार्यरत हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले पुराने वेतनमान में ग्रेड पे ₹4,800 तक के कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में आ सकते हैं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

इस फैसले का लाभ सिर्फ नियमित सरकारी विभागों के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के पात्र कर्मचारी, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों के वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों से जुड़े कर्मचारी भी नियमों के अनुसार बोनस के पात्र हो सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए क्या है बड़ी बात?