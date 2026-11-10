13 कंपनियों के शेयरों से मिलेगा डिविडेंड, दांव लगाने के लिए आखिरी मौका

मुख्य बातें

शेयर बाजार में कई ऐसे निवेशक भी हैं जो डिविडेंड देने वाली कंपनियों की तलाश में रहते हैं। ये निवेशक रिकॉर्ड डेट से पहले इन कंपनियों के शेयर खरीदकर डिविडेंड के हकदार बन जाते हैं। अगर आप भी उन निवेशकों में हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, 13 कंपनियां गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को 'एक्स-डिविडेंड' (ex-dividend) हो जाएंगी। इन कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड का लाभ पाने के लिए बुधवार, 11 नवंबर तक शेयर खरीदना जरूरी है। इन कंपनियों ने प्रति शेयर 5 पैसे से लेकर 90 रुपये तक डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कई कंपनियां नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक भुगतान भी कर देंगी। आइए डिटेल में जानते हैं कि किस कंपनी ने कितने रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।

Bayer क्रॉपसाइंस: इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 90 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह 900 फीसदी भुगतान के बराबर है। इसका रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर और भुगतान 30 नवंबर 2026 तक किए जाने की योजना है। बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 150 रुपये और 2024-25 में 125 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था।

Godfrey फिलिप्स इंडिया: इस कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके डिविडेंड का भुगतान 4 दिसंबर 2026 तक किया जा सकता है। बता दें कि कंपनी लगातार 20 साल से डिविडेंड दे रही है।

HUL: FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलिवर (HUL) ने 19 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। एक रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह 1,900 फीसदी भुगतान है। कंपनी ने भुगतान की तारीख 25 नवंबर 2026 तय की है।

ONGC: सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ONGC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8 रुपये प्रति शेयर का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह 160 फीसदी भुगतान है। इसका भुगतान घोषणा के 30 दिनों के भीतर किए जाने की उम्मीद है।

गुजरात Pipavav पोर्ट: इस कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। भुगतान दिसंबर की शुरुआत तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने की उम्मीद है।

इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय: इस कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका भुगतान तीन से चार सप्ताह के भीतर होने की उम्मीद है।

Insecticides इंडिया: इस कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है।

GPT हेल्थकेयर: इस कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है।

IRB इंफ्राडेवलपर्स: इस कंपनी ने 5 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

NLC India: सरकारी कंपनी NLC India ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

Safari इंडस्ट्रीज: इस कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

Taparia टूल्स: इस कंपनी ने 40 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

Gaja Alternative एसेट मैनेजमेंट: यह कंपनी 50 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।