13 कंपनियों के शेयरों से मिलेगा डिविडेंड, दांव लगाने के लिए आखिरी मौका
मुख्य बातें
- 13 कंपनियों ने प्रति शेयर 5 पैसे से लेकर 90 रुपये तक डिविडेंड देने का ऐलान किया है
- इन कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड का लाभ पाने के लिए बुधवार, 11 नवंबर तक शेयर खरीदना जरूरी है
शेयर बाजार में कई ऐसे निवेशक भी हैं जो डिविडेंड देने वाली कंपनियों की तलाश में रहते हैं। ये निवेशक रिकॉर्ड डेट से पहले इन कंपनियों के शेयर खरीदकर डिविडेंड के हकदार बन जाते हैं। अगर आप भी उन निवेशकों में हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, 13 कंपनियां गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को 'एक्स-डिविडेंड' (ex-dividend) हो जाएंगी। इन कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड का लाभ पाने के लिए बुधवार, 11 नवंबर तक शेयर खरीदना जरूरी है। इन कंपनियों ने प्रति शेयर 5 पैसे से लेकर 90 रुपये तक डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कई कंपनियां नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक भुगतान भी कर देंगी। आइए डिटेल में जानते हैं कि किस कंपनी ने कितने रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
Bayer क्रॉपसाइंस: इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 90 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी के 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह 900 फीसदी भुगतान के बराबर है। इसका रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर और भुगतान 30 नवंबर 2026 तक किए जाने की योजना है। बता दें कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 150 रुपये और 2024-25 में 125 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था।
Godfrey फिलिप्स इंडिया: इस कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके डिविडेंड का भुगतान 4 दिसंबर 2026 तक किया जा सकता है। बता दें कि कंपनी लगातार 20 साल से डिविडेंड दे रही है।
HUL: FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलिवर (HUL) ने 19 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। एक रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह 1,900 फीसदी भुगतान है। कंपनी ने भुगतान की तारीख 25 नवंबर 2026 तय की है।
ONGC: सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ONGC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8 रुपये प्रति शेयर का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर पर यह 160 फीसदी भुगतान है। इसका भुगतान घोषणा के 30 दिनों के भीतर किए जाने की उम्मीद है।
गुजरात Pipavav पोर्ट: इस कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। भुगतान दिसंबर की शुरुआत तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने की उम्मीद है।
इंडियन मेटल एंड फेरो एलॉय: इस कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका भुगतान तीन से चार सप्ताह के भीतर होने की उम्मीद है।
Insecticides इंडिया: इस कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है।
GPT हेल्थकेयर: इस कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है।
IRB इंफ्राडेवलपर्स: इस कंपनी ने 5 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
NLC India: सरकारी कंपनी NLC India ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
Safari इंडस्ट्रीज: इस कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
Taparia टूल्स: इस कंपनी ने 40 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
Gaja Alternative एसेट मैनेजमेंट: यह कंपनी 50 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।
डिविडेंड पाने के लिए क्या करें?
इन सभी 13 कंपनियों के शेयर 12 नवंबर को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। ऐसे में भारत में T+1 सेटलमेंट व्यवस्था के तहत 12 नवंबर की रिकॉर्ड डेट वाले डिविडेंड के लिए निवेशकों को एक कारोबारी दिन पहले यानी 11 नवंबर तक शेयर खरीदने होंगे। रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के रिकॉर्ड में जिन निवेशकों के नाम होंगे, वे डिविडेंड पाने के पात्र होंगे। बता दें कि इस सूची में FMCG, एग्रोकेमिकल, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें